Як вибрати ідеальні джинси — помилки, яких слід уникати

Джинси. Фото: Pixabay

Джинси — незамінна річ у гардеробі кожної модниці. Однак навіть найкращий фасон може зіпсувати образ, якщо його неправильно підібрати. Щоб джинси виглядали ідеально, важливо звернути увагу на розмір, фасон та те, як вони сидять на вашій фігурі.

Сайт Новини.LIVE розповість про кілька основних помилок, яких варто уникати під час вибору цієї універсальної речі.

Читайте також:

Як зрозуміти, що джинси не підходять

Занадто великі та мішкуваті моделі



Оверсайз-джинси зараз у моді, але якщо штани постійно спадають і їх доводиться тримати ременем або підтягувати, це ознака, що варто обрати менший розмір. Якщо улюблена модель здається занадто великою, завжди можна звернутися до ательє, щоб підігнати її по фігурі.

Оверсайз-джинси не завжди мають класний вигляд. Фото з Instagram

Невідповідність у талії



Іноді під час примірки джинси здаються ідеальними, але вдома стають завеликими в поясі. Це може траплятися через те, що в магазині примірка відбувалася після їжі, коли талія трохи більша. Якщо джинси в поясі не сидять ідеально, краще повернути їх і обрати інший розмір.

Джинси мають сісти ідеально. Фото з Instagram

Занадто вузькі штани



Якщо тканина сильно обтягує стегна, а на поверхні з’являються складки, це явна ознака, що джинси замалі. У такому разі краще спробувати більший розмір або знайти модель із більш еластичної тканини.

Вузькі штани не завжди ідеальний вибір. Фото з Instagram



Проблеми з блискавкою



Якщо блискавка на джинсах постійно розстібається або взагалі не застібається, це означає, що джинси надто вузькі. Такий фасон не лише незручний, а й не витримує навантаження.

Проблема з блискавою на джинсах розповсюджена. Фото з Instagram

Довжина штанів



Джинси повинні бути пропорційними вашому зросту. Якщо модель занадто коротка або надто довга, це може зіпсувати загальний вигляд. Занадто короткі джинси виглядають незавершено, а надто довгі потребують підрізання, що може зруйнувати оригінальний фасон, наприклад, у випадку джинсів-кльош.

Звертайте увагу на довжину штанів. Фото з Instagram

Як обрати ідеальну пару

Вибір джинсів — це не тільки про слідування модним трендам. Ідеальні джинси — це ті, які підкреслюють ваші переваги, сидять комфортно й легко комбінуються з іншими елементами вашого стилю.

Раніше ми писали про те, що носить Надя Дорофєєва.

Також ми повідомляли, як зачаровувати чоловіків своїм образом.