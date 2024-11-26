Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Джинси, які сидять ідеально — як правильно обрати arrow

Джинси, які сидять ідеально — як правильно обрати

26 листопада 2024 13:31
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як вибрати ідеальні джинси — помилки, яких слід уникати
Джинси. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Джинси — незамінна річ у гардеробі кожної модниці. Однак навіть найкращий фасон може зіпсувати образ, якщо його неправильно підібрати. Щоб джинси виглядали ідеально, важливо звернути увагу на розмір, фасон та те, як вони сидять на вашій фігурі.

Сайт Новини.LIVE розповість про кілька основних помилок, яких варто уникати під час вибору цієї універсальної речі.

Читайте також:

Як зрозуміти, що джинси не підходять

Занадто великі та мішкуваті моделі

Оверсайз-джинси зараз у моді, але якщо штани постійно спадають і їх доводиться тримати ременем або підтягувати, це ознака, що варто обрати менший розмір. Якщо улюблена модель здається занадто великою, завжди можна звернутися до ательє, щоб підігнати її по фігурі.

Джинси, які сидять ідеально — як правильно обрати - фото 1
Оверсайз-джинси не завжди мають класний вигляд. Фото з Instagram

Невідповідність у талії

Іноді під час примірки джинси здаються ідеальними, але вдома стають завеликими в поясі. Це може траплятися через те, що в магазині примірка відбувалася після їжі, коли талія трохи більша. Якщо джинси в поясі не сидять ідеально, краще повернути їх і обрати інший розмір.

Джинси, які сидять ідеально — як правильно обрати - фото 2
Джинси мають сісти ідеально. Фото з Instagram

Занадто вузькі штани

Якщо тканина сильно обтягує стегна, а на поверхні з’являються складки, це явна ознака, що джинси замалі. У такому разі краще спробувати більший розмір або знайти модель із більш еластичної тканини.

Джинси, які сидять ідеально — як правильно обрати - фото 3
Вузькі штани не завжди ідеальний вибір. Фото з Instagram


Проблеми з блискавкою

Якщо блискавка на джинсах постійно розстібається або взагалі не застібається, це означає, що джинси надто вузькі. Такий фасон не лише незручний, а й не витримує навантаження.

Джинси, які сидять ідеально — як правильно обрати - фото 4
Проблема з блискавою на джинсах розповсюджена. Фото з Instagram

Довжина штанів

Джинси повинні бути пропорційними вашому зросту. Якщо модель занадто коротка або надто довга, це може зіпсувати загальний вигляд. Занадто короткі джинси виглядають незавершено, а надто довгі потребують підрізання, що може зруйнувати оригінальний фасон, наприклад, у випадку джинсів-кльош.

Джинси, які сидять ідеально — як правильно обрати - фото 5
Звертайте увагу на довжину штанів. Фото з Instagram

Як обрати ідеальну пару

Вибір джинсів — це не тільки про слідування модним трендам. Ідеальні джинси — це ті, які підкреслюють ваші переваги, сидять комфортно й легко комбінуються з іншими елементами вашого стилю.

Раніше ми писали про те, що носить Надя Дорофєєва.

Також ми повідомляли, як зачаровувати чоловіків своїм образом.

мода одяг Джинси стиль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:49 Небезпека на дорогах — якою буде погода у Львові завтра

Новина з фото

13:44 Дитячий вагон у поїздах УЗ — які ціни на квитки та кому доступні

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

13:36 Прикордонники викрили мережу виробників фальшивих документів

13:29 На Одещині суд дозволив чиновниці матюкатися

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

13:25 Найхолодніша ніч — прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

13:03 Шольц прокоментував свою розмову з Путіним

13:03 Хто має доступ до банківської таємниці в Україні — повний перелік

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

13:00 На Сумщині пролунали вибухи — загорілась багатоповерхівка

13:49 Небезпека на дорогах — якою буде погода у Львові завтра

Новина з фото

13:44 Дитячий вагон у поїздах УЗ — які ціни на квитки та кому доступні

13:36 Прикордонники викрили мережу виробників фальшивих документів

13:29 На Одещині суд дозволив чиновниці матюкатися

13:25 Найхолодніша ніч — прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

13:03 Шольц прокоментував свою розмову з Путіним

13:03 Хто має доступ до банківської таємниці в Україні — повний перелік

13:00 На Сумщині пролунали вибухи — загорілась багатоповерхівка

13:00 Несподіваний гість Усика надихнув Шрайбера на дотепні підколи

12:59 Обстріл Одеси у понеділок — підрахували масштаби руйнувань

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК