Как выбрать идеальные джинсы – ошибки, которых следует избегать

Джинсы. Фото: Pixabay

Джинсы — незаменимая вещь в гардеробе каждой модницы. Однако даже самый лучший фасон может испортить образ, если его неправильно подобрать. Чтобы джинсы выглядели идеально, важно обратить внимание на размеры, фасоны и то, как они сидят на вашей фигуре.

Сайт Новини.LIVE расскажет о нескольких основных ошибках, которые следует избегать при выборе этой универсальной вещи.

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Слишком большие и мешковатые модели



Оверсайз-джинсы сейчас в моде, но если брюки постоянно спадают и их приходится держать ремнем или подтягивать, это признак, что следует выбрать меньший размер. Если любимая модель кажется слишком обширной, всегда можно обратиться к ателье, чтобы подогнать ее по фигуре.

Оверсайз-джинсы не всегда выглядят классно. Фото с Instagram

Несоответствие в талии



Иногда во время примерки джинсы кажутся идеальными, но дома становятся слишком большими в поясе. Это может происходить из-за того, что в магазине примерка происходила после еды, когда талия немного больше. Если джинсы в поясе не сидят идеально, лучше их вернуть и выбрать другой размер.

Джинсы должны сесть идеально. Фото с Instagram

Слишком узкие штаны



Если ткань сильно обтягивает бедра, а на поверхности появляются складки, это явный признак, что джинсы слишком малы. В этом случае лучше попробовать больший размер или найти модель из более эластичной ткани.

Узкие штаны не всегда идеальный выбор. Фото с Instagram



Проблемы с молнией



Если молния на джинсах постоянно расстегивается или вообще не застегивается, значит джинсы слишком узкие. Такой фасон не только неудобен, но не выдерживает нагрузки.

Проблема с молнией на джинсах распространена. Фото с Instagram

Длина штанов



Джинсы должны быть пропорциональны вашему росту. Если модель слишком короткая или слишком длинная, это может испортить общий вид. Слишком короткие джинсы выглядят незавершенно, слишком длинные требуют подрезки, что может разрушить оригинальный фасон, например, в случае джинсов-клеш.

Обращайте внимание на длину брюк. Фото с Instagram

Как выбрать идеальную пару

Выбор джинсов – это не только о следовании модным трендам. Идеальные джинсы – это те, которые подчеркивают ваши предпочтения, сидят комфортно и легко сочетаются с другими элементами вашего стиля.

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