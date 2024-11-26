Улюблена сумка Кейт Міддлтон — образи принцеси Уельська з фото

Жінка з сумочкою. Фото: Pixabay

Сумки британського бренду Aspinal of London вже давно стали фаворитами серед представниць королівської родини. Кейт Міддлтон та королева Камілла регулярно доповнюють свої образи аксесуарами від цього бренду.

Сайт Новини.LIVE з'ясував більше про цей бренд.

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Що відомо про бренд

Aspinal of London — це британська марка, заснована у 2002 році Єном Бертоном. Спочатку бренд виготовляв шкіряні аксесуари для музеїв, таких як Лувр та Національна галерея. Після відкриття першого магазину у 2007 році компанія поступово стала символом елегантності.

Широку популярність Aspinal отримав завдяки принцесі Кейт. У 2013 році вона вперше з’явилася з моделлю Midi Mayfair, що одразу привернуло увагу модного світу.

Чому королівські особи обирають ці сумки

Сумка Midi Mayfair є справжньою класикою. Її створюють з натуральної італійської шкіри, а витончений дизайн із фірмовим замком Aspinal у вигляді щита робить її універсальною для будь-якого випадку. Бренд пропонує модель у 26 кольорах із гладкою або текстурованою поверхнею.

Вартість сумки становить близько 595 фунтів стерлінгів (приблизно 789 доларів).

Кейт з сумкою бренду. Фото: скриншот відео

Стиль принцеси Кейт

Принцеса Уельська часто доповнює свої образи Midi Mayfair у різних кольорах. Її вибір підкреслює елегантність і стриманість, що є візитівкою її стилю.

"Сумка Mayfair — це уособлення витонченої англійської елегантності", — відзначив власник бренду Єн Бертон.

Міддлтон тримає в руках Midi Mayfair. Фото: скриншот відео

Королева Камілла та Зара Тіндалл також носять Midi Mayfair. Вони обирають вишукані моделі з текстурою під крокодилячу шкіру.



Таким чином, Aspinal of London вдалося створити сумку, яка стала не лише модним аксесуаром, а й символом англійського стилю, що витримує випробування часом.

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