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Сумка, достойная внимания — ее выбирают Кейт и королева Камилла

26 ноября 2024 12:08
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Любимая сумка Кейт Миддлтон — образы принцессы Уэльской с фото
Женщина с сумочкой. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Сумки британского бренда Aspinal of London уже давно стали фаворитами среди представительниц королевской семьи. Кейт Миддлтон и королева Камилла регулярно дополняют свои образы аксессуарами от этого бренда.

Сайт Новини.LIVE выяснил больше об этом бренде.

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Что известно о бренде

Aspinal of London — это британская марка, основанная в 2002 году Йеном Бертоном. Сначала бренд производил кожаные аксессуары для музеев, таких как Лувр и Национальная галерея. После открытия первого магазина в 2007 году компания стала символом элегантности.

Широкую популярность Aspinal получил благодаря принцессе Кейт. В 2013 году она впервые появилась с моделью Midi Mayfair, что сразу привлекло внимание модного мира.

Почему королевские особы выбирают эти сумки

Сумка Midi Mayfair является настоящей классикой. Ее создают из натуральной итальянской кожи, а изящный дизайн с фирменным замком Aspinal в виде щита делает ее универсальной для любого случая. Бренд предлагает модель в 26 цветах с гладкой или текстурированной поверхностью.

Стоимость сумки составляет около 595 фунтов стерлингов (примерно 789 долларов).

Сумка, достойная внимания — ее выбирают Кейт и королева Камилла - фото 1
Кейт с сумкой бренда. Фото: скриншот видео

Стиль принцессы Кейт

Принцесса Уэльская часто дополняет свои образы Midi Mayfair в разных цветах.

"Сумка Mayfair — это олицетворение изящной английской элегантности", — отметил владелец бренда Йен Бертон.

Сумка, достойная внимания — ее выбирают Кейт и королева Камилла - фото 2
Миддлтон держит в руках Midi Mayfair.

Королева Камилла и Зара Тиндалл также носят Midi Mayfair. Они выбирают изысканные модели с текстурой под крокодиловую кожу.


Таким образом, Aspinal of London удалось создать сумку, ставшую не только модным аксессуаром, но и символом английского стиля, выдерживающего испытание временем.

Раньше мы писали о том, какие вещи из 90-х снова в моде.

Также мы сообщали об аксессуаре, который гармонично дополнит любой наряд.

Кейт Миддлтон мода знаменитости сумки королевская семья

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