Одяг, що вийшов із моди — антитренди зими 2025

Жінка в зимовому одязі. Фото: Pixabay

Зима — час оновлення гардероба, але цього року модні тенденції диктують не лише, що носити, а й що краще відкласти подалі. Зараз вдалий час позбутися зайвих речей і звільнити місце для нових.

Сайт Новини.LIVE розповість, які елементи одягу поступово втрачають популярність і чим їх можна замінити.

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Величезні пуховики-кокони

Колись пуховики-гіганти були справжнім мастхевом, але зараз вони виглядають неактуально. Цієї зими на передній план виходять акуратні, структуровані моделі, що підкреслюють фігуру. Спробуйте утеплене пальто з поясом або стильний пуховик середньої довжини з чіткими лініями.

Обирайте трендові пуховики. Фото з Instagram

Анімалістичні принти

Леопард і зебра поступово втрачають своїх шанувальників. У тренді зараз спокійні та універсальні відтінки. Класичні візерунки, такі як клітинка чи "гусяча лапка", додають елегантності, не перевантажуючи образ.

Анімалістичні принти вже не в тренді. Фото з Instagram

Яскравий декор у стилі "все й одразу"

Гігантські блискітки, стрази та інший надмірний декор, який недавно заполонив подіуми, вже не в моді. Лаконічність і витонченість — ось, чого прагнуть сучасні образи. Замість великої кількості блиску обирайте мінімалістичні аксесуари, які зроблять образ стильним і сучасним.

Яскравий декор — не те, що потрібно зараз. Фото з Instagram

Легінси у повсякденному образі

Легінси, що довго були базою гардероба, втрачають свої позиції як основний одяг. Для прогулянок та роботи стилісти рекомендують прямі штани чи шкіряні моделі. Легінси краще залишити для залу або домашнього затишку.

Легінси у повсякденному образі. Фото з Instagram

Шапки-біні з помпонами

Дотепні шапки з помпонами більше не вражають модників. Їх замінюють стримані шапки з вовни чи кашеміру. Ставка робиться на якість тканини та цікаві текстури, що додають стилю і завершеності образу.

Шапки-біні з помпонами краще купувати дітям. Фото з Instagram

Таким чином, цієї зими головним трендом стає природна елегантність, простота та витонченість.

Раніше ми писали про те, чим можна замінити пуховик цієї зими.

Також ми розповідали про трендове взуття, яке зараз носять практично усі.