Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow П’ять антитрендів зими 2025 — що більше не в моді arrow

П’ять антитрендів зими 2025 — що більше не в моді

27 листопада 2024 14:51
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Одяг, що вийшов із моди — антитренди зими 2025
Жінка в зимовому одязі. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — час оновлення гардероба, але цього року модні тенденції диктують не лише, що носити, а й що краще відкласти подалі. Зараз вдалий час позбутися зайвих речей і звільнити місце для нових.

Сайт Новини.LIVE розповість, які елементи одягу поступово втрачають популярність і чим їх можна замінити.

Читайте також:

Величезні пуховики-кокони

Колись пуховики-гіганти були справжнім мастхевом, але зараз вони виглядають неактуально. Цієї зими на передній план виходять акуратні, структуровані моделі, що підкреслюють фігуру. Спробуйте утеплене пальто з поясом або стильний пуховик середньої довжини з чіткими лініями. 

П’ять антитрендів зими 2025 — що більше не в моді - фото 1
Обирайте трендові пуховики. Фото з Instagram

Анімалістичні принти

Леопард і зебра поступово втрачають своїх шанувальників. У тренді зараз спокійні та універсальні відтінки. Класичні візерунки, такі як клітинка чи "гусяча лапка", додають елегантності, не перевантажуючи образ.

П’ять антитрендів зими 2025 — що більше не в моді - фото 2
Анімалістичні принти вже не в тренді. Фото з Instagram

Яскравий декор у стилі "все й одразу"

Гігантські блискітки, стрази та інший надмірний декор, який недавно заполонив подіуми, вже не в моді. Лаконічність і витонченість — ось, чого прагнуть сучасні образи. Замість великої кількості блиску обирайте мінімалістичні аксесуари, які зроблять образ стильним і сучасним.

П’ять антитрендів зими 2025 — що більше не в моді - фото 3
Яскравий декор — не те, що потрібно зараз. Фото з Instagram

Легінси у повсякденному образі

Легінси, що довго були базою гардероба, втрачають свої позиції як основний одяг. Для прогулянок та роботи стилісти рекомендують прямі штани чи шкіряні моделі. Легінси краще залишити для залу або домашнього затишку. 

П’ять антитрендів зими 2025 — що більше не в моді - фото 4
Легінси у повсякденному образі. Фото з Instagram

Шапки-біні з помпонами

Дотепні шапки з помпонами більше не вражають модників. Їх замінюють стримані шапки з вовни чи кашеміру. Ставка робиться на якість тканини та цікаві текстури, що додають стилю і завершеності образу.

П’ять антитрендів зими 2025 — що більше не в моді - фото 5
Шапки-біні з помпонами краще купувати дітям. Фото з Instagram

Таким чином, цієї зими головним трендом стає природна елегантність, простота та витонченість. 

Раніше ми писали про те, чим можна замінити пуховик цієї зими.

Також ми розповідали про трендове взуття, яке зараз носять практично усі.

мода одяг тренди зима стиль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:46 Хто і як використовує арештоване майно підсанкційних каналів

15:39 Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:23 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

15:46 Хто і як використовує арештоване майно підсанкційних каналів

15:39 Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:23 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

14:33 У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК