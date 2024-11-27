Одежда, что вышедшая из моды — антитренды зимы 2025

Женщина в зимней одежде. Фото: Pixabay

Зима — время обновления гардероба, но в этом году модные тенденции диктуют не только, что носить, но и что лучше отложить подальше. Сейчас удачное время избавиться от лишних вещей и освободить место для новых.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие элементы одежды постепенно теряют популярность и чем их можно заменить.

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Огромные пуховики-коконы

Когда-то пуховики-гиганты были настоящим мастхевом, но сейчас они выглядят неактуально. Этой зимой на передний план выходят аккуратные, структурированные модели, подчеркивающие фигуру. Попробуйте утепленное пальто с поясом или стильный пуховик средней длины с четкими линиями.

Выбирайте трендовые пуховики. Фото с Instagram

Анималистические принты

Леопард и зебра постепенно теряют своих поклонников. В тренде сейчас спокойные и универсальные оттенки. Классические узоры, такие как клетка или "гусиная лапка", придают элегантности, не перегружая образ.

Анималистические принты уже не в тренде. Фото с Instagram

Яркий декор в стиле "все и сразу"

Гигантские блестки, стразы и другой чрезмерный декор, недавно наводнивший подиумы, уже не в моде. Лаконичность и утонченность — вот к чему стремятся современные образы. Вместо большого количества блеска выбирайте минималистичные аксессуары, которые сделают образ стильным и современным.

Яркий декор — не то что нужно сейчас. Фото с Instagram

Леггинсы в повседневном образе

Леггинсы, долго являвшиеся базой гардероба, теряют свои позиции как основную одежду. Для прогулок и работы стилисты рекомендуют прямые брюки или кожаные модели. Леггинсы лучше оставить для зала или домашнего уюта.

Леггинсы в повсякдненном образе. Фото с Instagram

Шапки-бини с помпонами

Остроумные шапки с помпонами больше не поражают модников. Их заменяют сдержанные шапки из шерсти или кашемира. Ставка делается на качество ткани и интересные текстуры, придающие стилю и завершенности образа.

Шапки-бени с помпонами лучше покупать детям. Фото с Instagram

Таким образом, этой зимой главным трендом становится естественная элегантность, простота и утонченность.

Раньше мы писали о том, чем можно заменить пуховик этой зимой.

Также мы рассказывали о трендовой обуви, которую сейчас носят практически все.