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Це взуття вже обирають усі — тренд зими 2025

26 листопада 2024 16:15
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модне взуття сезону зима 2025 — трендова пара з фото
Зимове взуття. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Затишок і тепло — головні тренди останніх сезонів, а уггі стали їх ідеальним втіленням. Ці м'які черевики, які свого часу викликали чимало дискусій, знову повертаються в гардероби модників. 

Сайт Новини.LIVE розповість, з чим можна поєднувати це взуття. 

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Чому уггі стали популярними

Мода на комфорт домінує у світі вже кілька років. Об'ємні светри, широкі штани, трикотажні костюми — усе це про легкість і затишок. Уггі чудово доповнюють такий стиль, адже їхній дизайн створений для того, щоб дарувати тепло та зручність.

Окрім класичних моделей, з'явилися нові варіації. Черевики на платформі, витончені силуети, декоративні елементи, яскраві або пастельні кольори — все це зробило уггі ще більш універсальними. Тепер їх можна легко поєднувати як із повсякденним, так і з більш оригінальним гардеробом.

Це взуття вже обирають усі — тренд зими 2025 - фото 1
Уггі — це дуже практичне взуття. Фото: скриншот відео

З чим носити уггі

Наприклад, з джинсами або штанами прямого крою. Це класичний варіант, який завжди виглядає доречно. Вузькі штани та легінси теж підійдуть. Вони створюють баланс між об’ємним взуттям і приталеним низом.

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Образ з легінсами під уггі. Фото: скриншот відео

Ще як варіант мініспідниці з теплими колготками. Такий вибір виглядає одночасно жіночно й невимушено.

Це взуття вже обирають усі — тренд зими 2025 - фото 3
Під спідницю уггі теж підійдуть. Фото: скриншот відео

Трикотажні костюми — ідеальний ансамбль для прогулянок містом і створення модного "лука" у casual-стилі.

Це взуття вже обирають усі — тренд зими 2025 - фото 4
Повсякденний образ з уггі. Фото: скриншот відео

Чому уггі варто додати до гардероба

Уггі — це не тільки про комфорт, а й про універсальність. Вони вдало поєднуються як із базовими речами, так і з трендовими акцентами. А різноманіття кольорів і стилів дозволяє підібрати пару, яка підходить під будь-який образ.

Раніше ми писали про те, чим можна замінити пуховик.

Також ми повідомляли, як обрати стильний і зручний варіант зимової шапки

мода тренди зима стиль жіноче взуття

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