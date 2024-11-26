Модная обувь сезона зима 2025 — трендовая пара.

Зимняя обувь. Фото: Pixabay

Уют и тепло — главные тренды последних сезонов, а угги стали их идеальным воплощением. Эти мягкие ботинки, в свое время вызывавшие немало дискуссий, снова возвращаются в гардеробы модников.

Сайт Новини.LIVE расскажет, с чем можно сочетать эту обувь.

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Почему угги стали популярными

Мода на комфорт доминирует в мире уже несколько лет. Объемные свитера, широкие брюки, трикотажные костюмы — все это о легкости и уюте. Угги отлично дополняют такой стиль, ведь их дизайн создан для того, чтобы дарить тепло и удобство.

Кроме классических моделей появились новые вариации. Ботинки на платформе, изящные силуэты, декоративные элементы, яркие или пастельные цвета — все это сделало угги еще более универсальными. Теперь их можно легко сочетать как с обычным, так и с более оригинальным гардеробом.

Угги — это очень практичная обувь. Фото: скриншот видео

С чем носить угги

К примеру, с джинсами или брюками прямого кроя. Это классический вариант, который всегда смотрится уместно. Узкие штаны и леггинсы тоже подойдут. Они создают баланс между объемной обувью и приталенным низом.

Образ с леггинсами под угги. Фото: скриншот видео

Еще как вариант мини-юбки с теплыми колготками. Такой выбор смотрится одновременно женственно и непринужденно.

Под юбку угги тоже подойдут. Фото: скриншот видео

Трикотажные костюмы — идеальный ансамбль для прогулок по городу и создания модного "лука" в casual-стиле.

Обычный образ с уггами. Фото: скриншот видео

Почему угги стоит добавить в гардероб

Угги — это не только о комфорте, но и об универсальности. Они успешно сочетаются как с базовыми вещами, так и с трендовыми акцентами. А разнообразие цветов и стилей позволяет подобрать пару, подходящую под любой образ.

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