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Эту обувь уже выбирают все — тренд зимы 2025

26 ноября 2024 16:15
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модная обувь сезона зима 2025 — трендовая пара.
Зимняя обувь. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Уют и тепло — главные тренды последних сезонов, а угги стали их идеальным воплощением. Эти мягкие ботинки, в свое время вызывавшие немало дискуссий, снова возвращаются в гардеробы модников. 

Сайт Новини.LIVE расскажет, с чем можно сочетать эту обувь.

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Почему угги стали популярными

Мода на комфорт доминирует в мире уже несколько лет. Объемные свитера, широкие брюки, трикотажные костюмы — все это о легкости и уюте. Угги отлично дополняют такой стиль, ведь их дизайн создан для того, чтобы дарить тепло и удобство.

Кроме классических моделей появились новые вариации. Ботинки на платформе, изящные силуэты, декоративные элементы, яркие или пастельные цвета — все это сделало угги еще более универсальными. Теперь их можно легко сочетать как с обычным, так и с более оригинальным гардеробом.

Эту обувь уже выбирают все — тренд зимы 2025 - фото 1
Угги — это очень практичная обувь. Фото: скриншот видео

С чем носить угги

К примеру, с джинсами или брюками прямого кроя. Это классический вариант, который всегда смотрится уместно. Узкие штаны и леггинсы тоже подойдут. Они создают баланс между объемной обувью и приталенным низом.

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Образ с леггинсами под угги. Фото: скриншот видео

Еще как вариант мини-юбки с теплыми колготками. Такой выбор смотрится одновременно женственно и непринужденно.

Эту обувь уже выбирают все — тренд зимы 2025 - фото 3
Под юбку угги тоже подойдут. Фото: скриншот видео

Трикотажные костюмы — идеальный ансамбль для прогулок по городу и создания модного "лука" в casual-стиле.

Эту обувь уже выбирают все — тренд зимы 2025 - фото 4
Обычный образ с уггами. Фото: скриншот видео

Почему угги стоит добавить в гардероб

Угги — это не только о комфорте, но и об универсальности. Они успешно сочетаются как с базовыми вещами, так и с трендовыми акцентами. А разнообразие цветов и стилей позволяет подобрать пару, подходящую под любой образ.

Раньше мы писали о том, чем можно заменить пуховик.

Также мы сообщали, как выбрать стильный и удобный вариант зимней шапки.

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