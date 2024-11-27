Одежда для женщин 50+: какие оттенки старят

Цвета в одежде, добавляющие возраст женщинам после 50 лет
С возрастом цвета в одежде могут играть ключевую роль в создании образа. Стилисты советуют женщинам старше 50 быть внимательными в выборе оттенков, ведь некоторые из них могут подчеркнуть морщины и сделать их внешний вид мрачным.
Сайт Новини.LIVE выделил пять цветов, которые лучше избегать, чтобы выглядеть моложе и современнее.
Серый
Серый может сделать даже энергичную женщину незаметной. Он подчеркивает возрастные изменения на коже и прибавляет лет. Однако стилисты советуют не отказываться от этого цвета полностью. Добавьте в серый костюм яркую блузу или аксессуары — и образ приобретет совсем другое настроение.
Бордовый больше не актуален
Бордовый часто ассоциируется с элегантностью, но не всегда смотрится выигрышно. Он добавляет возраст и выглядит устаревшим. Можно выбрать нежный красный или приглушенные оттенки, которые освежат внешность и добавят стиль.
Черный — не всегда универсален
Черный остается классикой, но после 50 он может подчеркивать морщины и тусклость кожи. Если не хотите отказываться от этого цвета, сочетайте его с яркими или пастельными элементами — так образ станет более гармоничным.
Темно-коричневый — не для всех
Темно-коричневый придает образу мрачности и лишних лет. Но его светлые оттенки — беж, капучино — наоборот, создают элегантный стиль, особенно если правильно подобрать аксессуары.
Кричащие оттенки — стоп
Неоновые цвета, неестественные принты и чрезмерная яркость не подчеркивают статус, а удешевляют образ. В то же время пастельные тона — отличный выбор, ведь они придают благородство и легкость.
Главное правило — цвет должен подчеркивать вашу природную красоту, а не наоборот. Выбирайте то, что гармонично смотрится именно на вас.
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