Одежда для женщин 50+: какие оттенки старят

Стильная женщина. Фото: скриншот видео

С возрастом цвета в одежде могут играть ключевую роль в создании образа. Стилисты советуют женщинам старше 50 быть внимательными в выборе оттенков, ведь некоторые из них могут подчеркнуть морщины и сделать их внешний вид мрачным.

Сайт Новини.LIVE выделил пять цветов, которые лучше избегать, чтобы выглядеть моложе и современнее.

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Серый

Серый может сделать даже энергичную женщину незаметной. Он подчеркивает возрастные изменения на коже и прибавляет лет. Однако стилисты советуют не отказываться от этого цвета полностью. Добавьте в серый костюм яркую блузу или аксессуары — и образ приобретет совсем другое настроение.

Серый можно использовать только как элемент образа. Фото: скриншот видео

Бордовый больше не актуален

Бордовый часто ассоциируется с элегантностью, но не всегда смотрится выигрышно. Он добавляет возраст и выглядит устаревшим. Можно выбрать нежный красный или приглушенные оттенки, которые освежат внешность и добавят стиль.

Красный может освежить образ. Фото: скриншот видео

Черный — не всегда универсален

Черный остается классикой, но после 50 он может подчеркивать морщины и тусклость кожи. Если не хотите отказываться от этого цвета, сочетайте его с яркими или пастельными элементами — так образ станет более гармоничным.

Вариант образа с черным цветом. Фото: скриншот видео

Темно-коричневый — не для всех

Темно-коричневый придает образу мрачности и лишних лет. Но его светлые оттенки — беж, капучино — наоборот, создают элегантный стиль, особенно если правильно подобрать аксессуары.

Варианты стильных образов с коричневыми оттенками. Фото: скриншот видео

Кричащие оттенки — стоп

Неоновые цвета, неестественные принты и чрезмерная яркость не подчеркивают статус, а удешевляют образ. В то же время пастельные тона — отличный выбор, ведь они придают благородство и легкость.

От очень ярких цветов лучше удержаться. Фото: скриншот видео

Главное правило — цвет должен подчеркивать вашу природную красоту, а не наоборот. Выбирайте то, что гармонично смотрится именно на вас.

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