В этот цвет волос влюбляются сразу — тренд весны-2025

Женщине моют волосы в салоне красоты. Фото: Freepik

Весна — именно тот момент, когда хочется перемен. И если вы уже примерили новую челку, пора подумать о чем-то большем. Например, о цвете волос. В тренде сейчас окрашивание волос, которое называется raffia bronde — и поверьте, оно действительно стоит внимания.

Об этом пишет GLAMOUR.

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Этот цвет выглядит очень естественно и одновременно стильно. Представьте себе нечто среднее между теплым блондом и мягким кофейным — такой себе нежный, немного карамельный, немного золотистый оттенок, похожий на цвет соломенных шляпок из натуральной рафии. Именно поэтому и название такое — raffia bronde.

Окрашивание raffia bronde. Фото из Instagram

Это окрашивание выглядит очень мягко: нет резких переходов, нет "пластикового" эффекта. Локоны выглядят шелковистыми, а на солнце красиво блестят и будто немного меняют цвет — то больше тепла, то немного глубины. Стилисты говорят, что этот оттенок легко адаптируется — его можно сделать светлее или темнее в зависимости от сезона или настроения.

Преимущество raffia bronde еще и в том, что он подходит абсолютно всем. Не имеет значения, какие у вас волосы — прямые, волнистые, вьющиеся — этот оттенок подчеркнет текстуру и добавит объема. И, кстати, среди фанаток такого окрашивания уже много известных красавиц: и Шакира, и Майли Сайрус, и даже Холли Берри.

Холли Берри с модным окрашиванием волос. Фото из Instagram

Если хотите весной выглядеть обновленной, но без кардинальных изменений — raffia bronde может стать идеальным вариантом. Он выглядит дорого, естественно и актуально. И главное — не требует постоянного обновления цвета, как, например, платиновый блонд.

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