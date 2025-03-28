Виплати для учасників бойових дій — щорічні виплати для УБД

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: hvylya.net

Згідно із чинним законодавством, учасники бойових дій в Україні мають право на щорічну одноразову виплату до Дня Незалежності. Розмір і порядок виплати визначає Кабінет міністрів України.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

Читайте також:

Виплата УБД раз на рік

Учасники бойових дій мають право на додаткові одноразові виплати — зокрема, одного разу на рік, у День Незалежності.

До головного державного свята учасники бойових дій отримують виплату у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Доплата до пенсії учасників бойових дій

Крім того, учасники бойових дій мають право на додаткову виплату до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, яку нараховують замість пенсії.

Розмір цієї виплати становить 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які послуги надаються учасникам бойових дій позачергово.

Додамо, ми повідомляли про те, на які пільги мають учасники бойових дій на робочому місці.