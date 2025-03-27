Пільги для учасників бойових дій — право на позачергове обслуговування

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: Профспілка працівників освіти і науки України

Учасники бойових дій мають право на першочергове обслуговування у різних установах та організаціях. Якщо ж це неможливо, то УБД мають отримати компенсацію від держави.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Телефонні пільги

Учасники бойових дій мають право на позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів.

Причому ціна на встановлення телефону є також зниженою, становлячи 20% від загальної вартості основних робіт та 50% від вартості додаткових робіт.

Також абонплата за користування квартирним телефоном для учасників бойових дій зменшена на 50%.

Першочергове обслуговування

Крім того, учасники бойових дій мають право на першочергове обслуговування.

Це стосується, зокрема, обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства.

Також заклади та установи, що надають соціальні послуги з догляду, також мають першочергово обслуговувати саме учасників бойових дій. У випадку ж неможливості цього держава має надати учаснику бойових дій відповідну компенсацію, відшкодувавши усі витрати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги на роботі надаються учасникам бойових дій.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги на навчання має сам учасник бойових дій та його діти.