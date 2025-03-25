Пільги для УБД на роботі — перелік

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій, мають право на пільги на робочому місці. Це, зокрема, додаткова відпустка, переважне право на залишення на роботі під час скорочення чи низка виплат.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Пільги для УБД з відпустками

Учасники бойових дій після звільнення зі Збройних сил України і повернення на роботу матимуть право на низку пільг, забезпечених державою.

Так, наприклад, громадянин зі статусом УБД має право обрати зручний час для щорічної оплачуваної відпустки.

Крім того, учасник бойових дій може отримати додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік.

Робоче місце та виплати для учасників бойових дій

Під час скорочення кількості працівників чи реорганізації підприємства саме учасники бойових дій мають переважне право на залишення на роботі.

Крім того, при тимчасовій непрацездатності громадянин з УБД має право на виплату в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати. Ця виплата нараховується незалежно від стажу роботи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого з учасників бойових дій можуть позбавити пільг на комуналку в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги на проїзд на громадському транспорті отримують учасники бойових дій.