Пільги для учасників бойових дій 2025 на проїзд - що нового

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: "Трибуна-Бровари"

Українська держава гарантує учасникам бойових дій цілу низку транспортних пільг. Це, зокрема, безкоштовний проїзд у громадському транспорті, як у населених пунктах, так і поза ними.

Про це повідомляло Мінветеранів України.

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Транспортні пільги у населених пунктах

Учасники бойових дій мають право на цілу низку пільг, гарантованих державою.

До списку пільг входять, зокрема, пільги на користування транспортом.

Згідно із чинним законодавством, учасник бойових дій має право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості.

Безкоштовний проїзд для УБД між населеними пунктами

Також учасники бойових дій можуть безкоштовно їздити залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Ця норма стосується, зокрема, внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних рейсів, незалежно від відстані та місця проживання.

Для того, аби отримати безкоштовний квиток на проїзд, учасник бойових дій має пред’явити посвідчення УБД встановленого зразка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть учасники бойових дій отримати від держави безкоштовне житло.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги на сплату комунальних послуг надає держава учасникам бойових дій.