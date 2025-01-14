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Пільги для УБД — що доступно і хто їх може втратити у 2025 році

14 січня 2025 11:29
Єлизавета Супівська - редактор
Пільги для УБД – що отримають у 2025 році та яку допомогу можуть втратити
Військовий з родиною. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Учасники бойових дій мають право на пільги від держави та різноманітні соціальні гарантії. Маючи оформлений статус УБД, можна користуватися знижками на комунальні послуги, безплатно їздити у громадському транспорті, не сплачувати певні податки тощо. Водночас деякі учасники бойових дій ризикують втратити право на пільги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка підтримка доступна військовим зі статусом УБД і чому її можна втратити.

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Пільги учасникам бойових дій

Повний перелік соціальних гарантій окреслений у законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". У статті 12 розділу 3 йдеться про такі пільги для УБД:

  • безплатні ліки, лікарські засоби, імунобіологічні препарати і вироби медичного призначення за рецептами лікарів;
  • першочергове безплатне зубопротезування (за винятком виробів із дорогоцінних металів);
  • 75% знижки на квартирну плату в межах чинних законодавчих норм (21 кв.м загальної площі житла на кожну особу, яка постійно мешкає у приміщенні, плюс додатково 10,5 кв.м на сім'ю);
  • 75% знижки на комунальні послуги (газ, електроенергію, воду) та скраплений балонний газ для побутових потреб у межах середніх норм споживання.
  • 75% знижки на паливо для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення;
  • безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів;
  • користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію чи зміні місця роботи (до яких УБД були прикріплені за попереднім місцем роботи);
  • щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
  • першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація;
  • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи;
  • використання чергової щорічної відпустки у зручний час;
  • одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
  • переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності штату, на працевлаштування у разі ліквідації підприємства;
  • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж;
  • безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом (чи проїзд один раз на рік за знижкою 50%);
  • звільнення від сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

Окремо учасників бойових дій забезпечують державною цільовою підтримкою для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Йдеться про повну/часткову оплату навчання за рахунок бюджетних коштів, надання пільгових довгострокових кредитів і соціальних стипендій, забезпечення підручниками і доступом до мережі Інтернет, проживання в гуртожитку тощо.

Плюс щороку до Дня Незалежності України військовим зі статусом УБД виплачують разову грошову допомогу в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів.

Чому УБД можуть втратити пільги

Аби зберегти право на знижки, учасникам бойових дій потрібно поновити персональні дані в Пенсійному фонді. Більшість УБД отримають автоматичне продовження підтримки зі сплати комунальних послуг, але деяким українцям доведеться у 2025 році звернутися в орган ПФУ та актуалізувати відомості.

Це варто зробити, якщо змінилися обставини, які впливають на призначення і розмір пільг. Наприклад, у разі оновлення адреси проживання, складу родини, категорії пільговика чи списку одержаних житлово-комунальних послуг.

У постанові Кабміну "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі" йдеться:

"У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зміна адреси, зміна складу сім'ї, зміна категорії пільговика, зміна переліку ЖКП) пільговик подає до ПФУ протягом 30 календарних днів нову заяву".

Звернення можна надіслати поштовим відправленням, через сервісний центр Пенсійного фонду, на порталі електронних послуг ПФУ і за допомогою мобільного застосунку "Дія".

Нагадаємо, відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій можуть безплатно користуватися послугами міського пасажирського транспорту, окрім маршрутних таксі. Потрібно лише показати посвідчення УБД.

Також ми писали, що діти учасників бойових дій можуть розраховувати на певну допомогу від держави. Здебільшого вона зосереджена на здобутті освіти і передбачає соціальні стипендії, безплатне поселення у гуртожиток, забезпечення підручниками, можливість переведення на бюджетну форму тощо.

комунальні послуги військові матеріальна допомога пільги УБД

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