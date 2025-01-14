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Льготы для УБД — что доступно и кто их может потерять в 2025 году

14 января 2025 11:29
Елизавета Супивская - редактор
Льготы для УБД – что получат в 2025 году и какую помощь могут потерять
Военный с семьей. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Участники боевых действий имеют право на льготы от государства и различные социальные гарантии. Имея оформленный статус УБД, можно пользоваться скидками на коммунальные услуги, бесплатно ездить в общественном транспорте, не платить определенные налоги и тому подобное. Однако некоторые участники боевых действий рискуют потерять право на льготы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая поддержка доступна военным со статусом УБД и почему ее можно потерять.

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Льготы участникам боевых действий

Полный перечень социальных гарантий очерчен в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В статье 12 раздела 3 говорится о таких льготах для УБД:

  • бесплатные лекарства, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением изделий из драгоценных металлов);
  • 75% скидки на квартирную плату в пределах действующих законодательных норм (21 кв.м общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в помещении, плюс дополнительно 10,5 кв.м на семью);
  • 75% скидки на коммунальные услуги (газ, электроэнергию, воду) и сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
  • 75% скидки на топливо для лиц, проживающих в домах без центрального отопления;
  • бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов;
  • пользование поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы (к которым УБД были прикреплены по предыдущему месту работы);
  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа работы;
  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное время;
  • получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;
  • преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности штата, на трудоустройство в случае ликвидации предприятия;
  • получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям;
  • бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом (или проезд один раз в год со скидкой 50%);
  • освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

Отдельно участников боевых действий обеспечивают государственной целевой поддержкой для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Речь идет о полной/частичной оплате обучения за счет бюджетных средств, предоставлении льготных долгосрочных кредитов и социальных стипендий, обеспечении учебниками и доступом к сети Интернет, проживании в общежитии и т.п.

Плюс ежегодно ко Дню Независимости Украины военным со статусом УБД выплачивают разовую денежную помощь в размерах, определенных Кабинетом Министров.

Почему УБД могут потерять льготы

Чтобы сохранить право на скидки, участникам боевых действий нужно обновить персональные данные в Пенсионном фонде. Большинство УБД получат автоматическое продление поддержки по оплате коммунальных услуг, но некоторым украинцам придется в 2025 году обратиться в орган ПФУ и актуализировать сведения.

Это стоит сделать, если изменились обстоятельства, которые влияют на назначение и размер льгот. Например, в случае обновления адреса проживания, состава семьи, категории льготника или списка полученных жилищно-коммунальных услуг.

В постановлении Кабмина "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме" говорится:

"В случае возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот и их размер (изменение адреса, изменение состава семьи, изменение категории льготника, изменение перечня ЖКУ) льготник подает в ПФУ в течение 30 календарных дней новое заявление".

Обращение можно отправить почтой, через сервисный центр Пенсионного фонда, на портале электронных услуг ПФУ и с помощью мобильного приложения "Дія".

Напомним, согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участники боевых действий могут бесплатно пользоваться услугами городского пассажирского транспорта, кроме маршрутных такси. Нужно лишь показать удостоверение УБД.

Также мы писали, что дети участников боевых действий могут рассчитывать на определенную помощь от государства. В основном она сосредоточена на получении образования и предусматривает социальные стипендии, бесплатное поселение в общежитие, обеспечение учебниками, возможность перевода на бюджетную форму и т.д.

коммунальные услуги военные материальная помощь льготы УБД

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