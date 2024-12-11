Статус учасника бойових дій - кому надається

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: Профспілка працівників освіти і науки

Учасником бойових дій можуть визнати військовослужбовця Збройних сил України чи інших військово-мілітарних формувань, які брали участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України. Також важливим для отримання статусу УБД є участь військовослужбовця у бойових завданнях чи розвідувальних заходах.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

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Право на отримання статусу "учасник бойових дій" мають, по-перше, військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби.

Також на цей статус можуть претендувати поліцейські, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, а також співробітники судової охорони.

Що треба зробити, аби стати учасником бойових дій

Разом з тим, самої приналежності до відповідних військових структур недостатньо.

Статус "учасник бойових дій" надається тоді, коли особа захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Також для надання статусу УБД важливо, щоб військовослужбовець виконував бойові завдання чи розвідувальні заходи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які пільги можуть розраховувати від держави учасники бойових дій.

Також ми повідомляли про те, хто з членів сім’ї учасників бойових дій може користуватися пільгами військового.