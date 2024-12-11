Статус участника боевых действий - кому предоставляется

Удостоверение участника боевых действий. Фото: Профсоюз работников образования и науки

Участником боевых действий могут признать военнослужащего Вооруженных сил Украины или других военно-милитарных формирований, участвовавших в защите независимости и территориальной целостности Украины. Также важно для получения статуса УБД участие военнослужащего в боевых задачах или разведывательных мероприятиях.

Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.

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Кто имеет право на статус УБД

Право на получение статуса "участник боевых действий" имеют, во-первых, военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы.

Также на этот статус могут претендовать полицейские, военнослужащие МВД, Управление государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственная уголовно-исполнительная служба, а также сотрудники судебной охраны.

Что нужно сделать, чтобы стать участником боевых действий

Вместе с тем самой принадлежности к соответствующим военным структурам недостаточно.

Статус "участник боевых действий" предоставляется тогда, когда лицо защищало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимало непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Также для предоставления статуса УБД важно, чтобы военнослужащий выполнял боевые задания или разведывательные мероприятия.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие льготы могут рассчитывать участники боевых действий от государства.

Также мы сообщали о том, кто из членов семьи участников боевых действий может воспользоваться льготами военного.