Пільги для дітей УБД – на що можуть розраховувати у 2025 році

Родина військовослужбовця. Фото: УНІАН

Українці зі статусом учасника бойових дій мають право на значний перелік пільг і соціальних гарантій. Причому допомогу надають як військовим, так і членам їх родин. Діти УБД також можуть користуватися державною підтримкою, яка включає проживання у гуртожитку, соціальні стипендії тощо.

Про це йдеться в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Які пільги мають діти учасників бойових дій

Державна цільова допомога поширюється на здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти. Пільги дітям учасників бойових дій надають у вигляді:

можливості переведення на бюджетну форму;

повної/часткової оплати навчання за кошти державного чи місцевого бюджету;

довгострокових кредитів на здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безплатного забезпечення підручниками;

безплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних;

безплатного проживання в гуртожитку.

У 2025 році розмір соціальної стипендії дорівнюватиме 450 грн — для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 890 грн — для студентів закладів фахової передвищої освіти, 1 180 грн — для студентів університетів.

Також дітям УБД передбачені пільги на оздоровлення і відпочинок. Зокрема їх забезпечують місцями в оздоровчих таборах у першочерговому порядку.

Варто зазначити, що УБД та члени родини не отримують державну підтримку автоматично після оформлення статусу учасника бойових дій. Необхідно звернутися в орган Пенсійного фонду і подати заявку про внесення відомостей у Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Після цього треба написати заяву про встановлення конкретної пільги.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в рамках програми фінансової допомоги дітям, постраждалим від війни, українці можуть оформити виплату в розмірі до 11 200 грн на місяць. Така підтримка передбачена для родин, які тимчасово взяли на виховання дітей до отримання ними статусу сироти.

Також ми писали, що держава виділяє для малозабезпечених сімей грошову допомогу. Закон передбачає надання соціальних виплат і пільг для підтримки населення в умовах повномасштабної війни.