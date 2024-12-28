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Льготы для детей участников боевых действий в 2025 году — список

28 декабря 2024 15:15
Елизавета Супивская - редактор
Льготы для детей УБД – на что могут рассчитывать в 2025 году
Семья военнослужащего. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы со статусом участника боевых действий имеют право на значительный список льгот и социальных гарантий. Причем помощь оказывается как военным, так и членам их семей. Дети УБД также могут пользоваться государственной поддержкой, включающей проживание в общежитии, социальные стипендии и т.д.

Об этом говорится в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Какие льготы имеют дети участников боевых действий

Государственная целевая помощь распространяется на получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях. Льготы детям участников боевых действий предоставляют в виде:

  • возможности перевода на бюджетную форму;
  • полной/частичной оплаты обучения за деньги государственного или местного бюджета;
  • долгосрочных кредитов на получение образования;
  • социальной стипендии;
  • бесплатного обеспечения учебниками;
  • бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных;
  • бесплатного проживания в общежитии.

В 2025 году размер социальной стипендии будет равен 450 грн — для учеников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, 890 грн — для студентов учреждений профессионального высшего образования, 1 180 грн — для студентов университетов.

Также детям УБД предусмотрены льготы на оздоровление и отдых. В частности их обеспечивают местами в оздоровительных лагерях в первоочередном порядке.

Следует отметить, что УБД и члены семьи не получают государственную поддержку автоматически после оформления статуса участника боевых действий. Необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда и подать заявку о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. После этого нужно написать заявление об установлении конкретной льготы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в рамках программы финансовой помощи детям, пострадавшим от войны, украинцы могут оформить выплату в размере до 11 200 грн в месяц. Такая поддержка предусмотрена семьям, которые временно взяли на воспитание детей до получения ими статуса сироты.

Также мы писали, что государство выделяет для малоимущих семей денежную помощь. Закон предусматривает предоставление социальных выплат и льгот для поддержки населения в условиях полномасштабной войны.

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