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Виплати малозабезпеченим у 2025 році — як допомагатимуть родинам

27 грудня 2024 12:17
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Допомога малозабезпеченим сім'ям — скільки платитимуть українцям у 2025 році
Гроші. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В українському законодавстві є чимало соціальних виплат, пільг та державних програм, завдяки яким додаткову допомогу отримують вразливі категорії громадян. Держава продовжує підтримувати населення навіть під час війни, тож допомогу мають і малозабезпечені родини. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які виплати передбачені сім’ям з низьким доходом у 2025 році.

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Розмір виплат у 2025 році залишиться на рівні 2024-го, оскільки уряд у держбюджеті на наступний рік визначив, що показник прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір допомоги, не зміниться.

Однак варто зауважити, що до 2024 року на матеріальну допомогу могли розраховувати не усі малозабезпечені родини. Наприклад, якщо у сім’ї були працездатні особи, але без роботи, або за них не сплачувався ЄСВ впродовж попередніх трьох місяців перед зверненням про виплати, у призначенні допомоги відмовляли. Через це підтримку не отримували родини ВПО, які втратили роботу, переїхавши на нове місце, а також сім'ї вимушених українських мігрантів, що повернулися після тривалого перебування за кордоном. 

Однак у перший день весни 2024 року в Україні запрацювали окремі зміни до Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, тож можливість призначити допомогу малозабезпеченим сім’ям була розширена. Зараз виплати на пів року призначають: 

  • родинам, які понад 90 днів перебували за кордоном та повернулися до України; 
  • родинам ВПО, які після переїзду не працювали або не сплачували ЄСВ.

При цьому для призначення держвиплат переселенці мають виконати одну умову: за два місяці після призначення допомоги, працездатні представники сім’ї повинні влаштуватися на роботу або зареєструватися у центрі зайнятості. 

Допомога малозабезпеченим сім’ям — скільки платитимуть у 2025 році

Виплати призначаються, якщо сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини.
Станом на зараз розмір виплат малозабезпеченим сім’ям є таким:

  • працездатні особи отримують по 1 665,4 грн; 
  • особи, які втратили працездатність — 2 361 грн; 
  • діти до 6 років  — 3 588,2 грн, з 6 до 18 років — 4 474,4 грн; 
  • особи віком від 18 до 23 років (якщо навчаються) — 4 239,2 грн.

Нагадаємо, що до кінця 2024 року українські сім’ї отримають по 10,8 тис. грн від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Виплати зможуть отримати не більше, ніж п’ять осіб з сім’ї. 

Також ми розповідали, що деякі внутрішні переселенці отримуватимуть виплати на проживання наступного року навіть після того, як користувалися допомогою впродовж шести місяців. Це право є  у 60-річних громадян, які не отримують ані пенсій, ані соцвиплат.

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