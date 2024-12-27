Помощь малообеспеченным семьям — сколько будут платить украинцам в 2025 году

Деньги. Фото: Unsplash

В украинском законодательстве есть немало социальных выплат, льгот и государственных программ, благодаря которым дополнительную помощь получают уязвимые категории граждан. Государство продолжает поддерживать население даже во время войны, поэтому помощь получают и малообеспеченные семьи.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие выплаты предусмотрены семьям с низким доходом в 2025 году.

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Выплаты малоимущим украинцам — что известно

Размер выплат в 2025 году останется на уровне 2024-го, поскольку правительство в госбюджете на следующий год определило, что показатель прожиточного минимума, от которого зависит размер пособия, не изменится.

Однако следует отметить, что до 2024 года на материальную помощь могли рассчитывать не все малообеспеченные семьи. Например, если в семье были трудоспособные лица, но без работы или за них не уплачивался ЕСВ в течение предыдущих трех месяцев перед обращением о выплатах, в назначении пособия отказывали. Поэтому поддержку не получали семьи ВПЛ, которые потеряли работу, переехав на новое место, а также семьи вынужденных украинских мигрантов, вернувшихся после длительного пребывания за границей.

Однако в первый день весны 2024 года в Украине заработали отдельные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, и возможность назначить помощь малообеспеченным семьям была расширена. Сейчас выплаты на полгода назначают:

семьям, которые более 90 дней находились за границей и вернулись в Украину;

семьям ВПЛ, которые после переезда не работали или не платили ЕСВ.

При этом для назначения госвыплат переселенцы должны выполнить одно условие: через два месяца после назначения помощи трудоспособные представители семьи должны устроиться на работу или зарегистрироваться в центре занятости.

Помощь малообеспеченным семьям — сколько будут платить в 2025 году

Выплаты назначаются, если совокупный доход не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи. По состоянию на данный момент размер выплат малообеспеченным семьям таков:

трудоспособные лица получают по 1665,4 грн;

лица, потерявшие трудоспособность — 2 361 грн;

дети до 6 лет – 3588,2 грн, с 6 до 18 лет — 4474,4 грн;

лица в возрасте от 18 до 23 лет (если учатся) — 4 239,2 грн.

Напомним, что к концу 2024 года украинские семьи получат по 10,8 тыс. грн от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Выплаты смогут получить не более пяти человек из семьи.

Также мы рассказывали, что некоторые внутренние переселенцы будут получать выплаты на жительство на следующий год даже после того, как пользовались помощью в течение шести месяцев. Это право есть у 60-летних граждан, не получающих ни пенсий, ни соцвыплат.