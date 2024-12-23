Кібератака на Україну — чи прийдуть соцвиплати громадянам у січні

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

19 грудня російські хакери здійснили одну з найбільших кібератак на державні реєстри України. Проте робота Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду та органів соціального захисту продовжується у штатному режимі.

Про те, чи отримають українці соціальні виплати у січні 2025 року, пояснили в Міністерства соціальної політики.

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Атака мала на меті дестабілізувати критично важливу державну інфраструктуру. Першими постраждали користувачі застосунку "Резерв+", які скаржилися на проблеми з авторизацією та некоректну роботу сервісів. Згодом Міністерство оборони повідомило про технічний збій.

Портал "Дія" також оголосив про тимчасове припинення роботи деяких реєстрів. Це вплинуло на сервіси, пов’язані з:

реєстром фізичних осіб-підприємців;

Єдиним державним реєстром юридичних осіб;

актів цивільного стану, речових прав та обтяжень рухомого майна.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала цю кібератаку однією з найбільших в історії країни.

Чи отримають українці гроші від держави у 2025 році

Наразі частина державних сервісів залишається недоступною, і відновлювальні роботи тривають. Водночас реєстри Міністерства юстиції не постраждали. В повідомленні зазначають, що всі виплати громадянам, включно з січневою допомогою та підтримкою для внутрішньо переміщених осіб, будуть здійснені вчасно та відповідно до графіка.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що 19 грудня державні реєстри України стали об'єктом однієї з найбільших кібератак за останній час. Хоча витоку персональних даних вдалося уникнути, законодавство не передбачає відновлення знищених записів у реєстрах.

Також ми розповідали, що через кібератаку з боку Росії фізичні особи-підприємці втратили доступ до низки послуг. Зокрема, наразі неможливо зареєструвати чи закрити ФОП, а також внести зміни до реєстраційних даних.