Кибератака на Украину — придут ли соцвыплаты гражданам в январе

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

19 декабря российские хакеры совершили одну из самых больших кибератак на государственные реестры Украины. Тем не менее, работа Министерства социальной политики, Пенсионного фонда и органов социальной защиты продолжается в штатном режиме.

О том, получат ли украинцы социальные выплаты в январе 2025 года, объяснили у Министерства социальной политики.

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Целью атаки была дестабилизировать критически важную государственную инфраструктуру. Первыми пострадали пользователи "Резерв+", которые жаловались на проблемы с авторизацией и некорректную работу сервисов. Впоследствии Министерство обороны сообщило о техническом сбое.

Портал "Дія" также объявил о временном прекращении работы некоторых реестров. Это повлияло на сервисы, связанные с:

реестром физических лиц-предпринимателей;

Единым государственным реестром юридических лиц;

актов гражданского состояния, вещных прав и обременений движимого имущества.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала эту кибератаку одной из крупнейших в истории страны.

Получат ли украинцы деньги от государства в 2025 году

В настоящее время часть государственных сервисов остается недоступной, и восстановительные работы продолжаются. В то же время реестры Министерства юстиции не пострадали. В сообщении отмечают, что все выплаты гражданам, включая январскую помощь и поддержку для внутренне перемещенных лиц, будут осуществлены своевременно и в соответствии с графиком.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что 19 декабря государственные реестры Украины стали объектом одной из самых больших кибератак за последнее время. Хотя утечки персональных данных удалось избежать, законодательство не предусматривает восстановление уничтоженных записей в реестрах.

Также мы рассказывали, что из-за кибератаки со стороны России физические лица-предприниматели лишились доступа к ряду услуг. В частности, невозможно зарегистрировать или закрыть ФЛП, а также внести изменения в регистрационные данные.