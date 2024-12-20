Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Кібератака на реєстри вдарила по ФОП — що недоступно підприємцям arrow

Кібератака на реєстри вдарила по ФОП — що недоступно підприємцям

20 грудня 2024 13:00
Єлизавета Супівська - редактор
Кібератака на реєстри 19 грудня – що недоступно ФОПам
Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Державні реєстри України стикнулися з масштабною кібератакою 19 грудня. Як результат — фізичні особи-підприємці втратили доступ до багатьох послуг, наприклад, неможливо відкрити і закрити ФОП, внести зміни в реєстраційні дані тощо. Невідомо, скільки часу піде на відновлення.

Деталі повідомив податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

Читайте також:

Послуги для ФОП недоступні

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців "ліг" 19 грудня. А без нього українці не зможуть здійснити жодної реєстраційної дії по ФОП. Так само недоступні послуги внесення змін у відомості, зокрема щодо адреси, ПІБ, КВЕДів та ін.

"Не вийде як в Дії, так і в нотаріусів, реєстраторів або ЦНАПах. Відкрити рахунки в банку по ФОП також не вийде, адже банки беруть чи перевіряють дані по підприємцю в реєстрі. Доки не запрацює, відкрити рахунок в новому банку українці не зможуть", — констатував Михайло Смокович.

 

Кібератака на реєстри вдарила по ФОП — що недоступно підприємцям - фото 1
Послуги в Дії недоступні. Фото: скриншот

Наразі невідомо, скільки часу піде на відновлення доступів. Експерти називають різні періоди, проте нічим не підкріплюють свої версії. Залишається сподіватися, що до кінця 2024 року наслідки кібератаки нівелюють.

Водночас ФОПи досі можуть сплачувати податки, оскільки на роботу контролюючого органу реєстри не впливають. Нашим громадянам доступні послуги подачі заяви про перехід з єдиного податку на загальну систему і навпаки, подання декларацій тощо.

Що відомо про кібератаку 19 грудня

Вранці віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила на особистій сторінці в Facebook, що тимчасово призупинено роботу Єдиних і Державний реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Кібератака призвела до збою систем, але дані українців збереглися недоторканими.

Найпершими відновлять:

  • Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Стефанішина зауважила, що росіяни намагалися порушити функціонування критично важливої інфраструктури держави. Фахівці посилено працюватимуть над вирішенням проблеми, проте орієнтовний час відновлення — до 2 тижнів.

Нагадаємо, Головний сервісний центр МВС вимушено призупинив надання послуг щодо перереєстрації. Неможливо змінити власника автомобіля за договором дарування, спадщиною, біржовою угодою, лізингом тощо.

Також ми писали, що ФОПів в Україні штрафують за невчасну сплату єдиного податку. Суми фіксовані для підприємців 1 та 2 групи, а представники 3 групи платять відсоток від боргу.

ФОП кібератака реєстр послуги підприємці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:27 Одесити поки не зможуть зареєструвати авто — причина

13:24 У Києві від російської ракетної атаки згоріло авто волонтерки

13:15 До Києва прибув новий кабінет міністрів Литви

13:12 Нові виплати у 6,5 тис. грн — кого змусять повернути допомогу

13:07 У Києві нардеп оскаржував штраф за корупцію — що вирішив суд

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

13:01 ЗСУ спростували чутки про оточення на Запорізькому напрямку

13:00 Кібератака на реєстри вдарила по ФОП — що недоступно підприємцям

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

12:59 Трамп та Путін можуть зустрітися у наступному році, — WP

12:59 Нафтова пляма у Чорному морі — коли дійде до Одеси

13:27 Одесити поки не зможуть зареєструвати авто — причина

13:24 У Києві від російської ракетної атаки згоріло авто волонтерки

13:15 До Києва прибув новий кабінет міністрів Литви

13:12 Нові виплати у 6,5 тис. грн — кого змусять повернути допомогу

13:07 У Києві нардеп оскаржував штраф за корупцію — що вирішив суд

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

13:01 ЗСУ спростували чутки про оточення на Запорізькому напрямку

13:00 Кібератака на реєстри вдарила по ФОП — що недоступно підприємцям

12:59 Трамп та Путін можуть зустрітися у наступному році, — WP

12:59 Нафтова пляма у Чорному морі — коли дійде до Одеси

12:53 Аліменти в Україні — скільки платитимуть батьки у 2025 році

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні