Кібератака на реєстри 19 грудня – що недоступно ФОПам

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Державні реєстри України стикнулися з масштабною кібератакою 19 грудня. Як результат — фізичні особи-підприємці втратили доступ до багатьох послуг, наприклад, неможливо відкрити і закрити ФОП, внести зміни в реєстраційні дані тощо. Невідомо, скільки часу піде на відновлення.

Деталі повідомив податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

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Послуги для ФОП недоступні

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців "ліг" 19 грудня. А без нього українці не зможуть здійснити жодної реєстраційної дії по ФОП. Так само недоступні послуги внесення змін у відомості, зокрема щодо адреси, ПІБ, КВЕДів та ін.

"Не вийде як в Дії, так і в нотаріусів, реєстраторів або ЦНАПах. Відкрити рахунки в банку по ФОП також не вийде, адже банки беруть чи перевіряють дані по підприємцю в реєстрі. Доки не запрацює, відкрити рахунок в новому банку українці не зможуть", — констатував Михайло Смокович.

Послуги в Дії недоступні. Фото: скриншот

Наразі невідомо, скільки часу піде на відновлення доступів. Експерти називають різні періоди, проте нічим не підкріплюють свої версії. Залишається сподіватися, що до кінця 2024 року наслідки кібератаки нівелюють.

Водночас ФОПи досі можуть сплачувати податки, оскільки на роботу контролюючого органу реєстри не впливають. Нашим громадянам доступні послуги подачі заяви про перехід з єдиного податку на загальну систему і навпаки, подання декларацій тощо.

Що відомо про кібератаку 19 грудня

Вранці віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила на особистій сторінці в Facebook, що тимчасово призупинено роботу Єдиних і Державний реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Кібератака призвела до збою систем, але дані українців збереглися недоторканими.

Найпершими відновлять:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Стефанішина зауважила, що росіяни намагалися порушити функціонування критично важливої інфраструктури держави. Фахівці посилено працюватимуть над вирішенням проблеми, проте орієнтовний час відновлення — до 2 тижнів.

Нагадаємо, Головний сервісний центр МВС вимушено призупинив надання послуг щодо перереєстрації. Неможливо змінити власника автомобіля за договором дарування, спадщиною, біржовою угодою, лізингом тощо.

Також ми писали, що ФОПів в Україні штрафують за невчасну сплату єдиного податку. Суми фіксовані для підприємців 1 та 2 групи, а представники 3 групи платять відсоток від боргу.