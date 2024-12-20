Кибератака на реестры 19 декабря – что недоступно ФЛП

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Государственные реестры Украины столкнулись с масштабной кибератакой 19 декабря. Как результат, физические лица-предприниматели потеряли доступ ко многим услугам, например, невозможно открыть и закрыть ФЛП, внести изменения в регистрационные данные и т.д. Неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление.

Подробности сообщил налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

Читайте также:

Услуги для ФЛП недоступны

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей "лег" 19 декабря. А без него украинцы не смогут совершить ни одного регистрационного действия по ФЛП. Плюс недоступны услуги внесения информационных изменений, в частности относительно адреса, ФИО, КВЭД и т.д.

"Не получится как в Дії, так и в нотариусов, регистраторов или ЦНАП. Открыть счета в банке по ФЛП тоже не получится, ведь банки берут или проверяют данные по предпринимателю в реестре. Пока не заработает, открыть счет в новом банке украинцы не смогут", — констатировал Михаил Смокович.

Услуги в Дії недоступны. Фото: скриншот

Пока неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление доступов. Эксперты называют разные периоды, однако ничем не подкрепляют свои версии. Остается надеяться, что до конца 2024 года последствия кибератаки нивелируют.

Но ФЛП все еще могут платить налоги, поскольку на работу контролирующего органа реестры не влияют. Нашим гражданам доступны услуги подачи заявления о переходе с единого налога на общую систему и наоборот, представления деклараций и т.п.

Что известно о кибератаке 19 декабря

Утром вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила на личной странице в Facebook, что временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. Кибератака привела к сбою систем, но данные украинцев остались неприкосновенными.

В первую очередь восстановят:

Государственный реестр актов гражданского состояния;

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

Стефанишина отметила, что россияне пытались нарушить функционирование критически важной инфраструктуры государства. Специалисты будут усиленно работать над решением проблемы, однако ориентировочное время восстановления — до 2 недель.

Напомним, Главный сервисный центр МВД вынужденно приостановил предоставление услуг по перерегистрации. Невозможно поменять владельца автомобиля по договору дарения, наследства, лизинга, биржевой сделке и т.д.

Также мы писали, что ФЛП в Украине штрафуют за несвоевременную уплату единого налога. Суммы фиксированы для предпринимателей 1 и 2 группы, а представители 3 группы платят процент от долга.