Кібератака на державні реєстри України — що сталося та які послуги недоступні

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У четвер, 19 грудня, державні реєстри України зазнали найбільшої за останній час кібератаки, яка призвела до тимчасового припинення роботи багатьох важливих державних послуг. Оскільки основні реєстри були закриті, інцидент викликав занепокоєння громадськості та влади.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які наслідки кібератаки для України та коли очікувати відновлення державних реєстрів.

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Які наслідки атаки

Повідомляється, що внаслідок атаки було зупинено роботу щонайменше трьох основних реєстрів, які мають критичне значення для громадян та бізнесу:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян — це реєстр, який містить інформацію про народження, одруження, розлучення та смерть громадян України.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — це важливий інструмент для бізнесу, оскільки він дозволяє перевірити статус підприємств і підприємців.

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяження — це база даних, яка відображає права власності на нерухоме майно та наявні обтяження, такі як іпотека.

Народний депутат України Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE повідомила, що це не виключний перелік реєстрів, які втрачені.

"Я не уявляю собі, як можна було, щоб дубльовані ресурси в інший технічний спосіб, який має забезпечити безпеку, теж були знищені", — наголошує Южаніна.

За її словами, відповідальність за ситуацію повинні прийняти урядовці, які створили багато реєстрів та об'єднали їх.

Що відомо про кібератаку

Стефанішина вказує, що атака була цілеспрямованою і вказує на російський слід. За її словами, зловмисники намагалися використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що атаку здійснили російські хакери.

"Кібератаку на українську інфраструктуру здійснили хакерські угруповання, пов'язані з ГРУ ГШ РФ", — повідомив Коваленко.

Які послуги недоступні українцям через кібератаку

Головний сервісний центр МВС повідомляє, що вимушено призупиняє послуги щодо перереєстрації власника авто.

"У зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів #СервісніЦентриМВС вимушені призупинити надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про такі послуги:

за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;

за договором дарування, міни, за спадщиною;

за договором лізингу, біржовою угодою;

вибракування.

Оскільки додаток "Дія" не зберігає особисті дані, а підтягує їх з реєстрів, українцям зараз недоступні такі послуги:

реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;

витяг з ЄДР;

реєстрація ТОВ;

перехід ТОВ на модельний статут;

будівельні послуги;

бронювання працівників;

перереєстрація авто;

шлюб онлайн;

актові записи;

будівельні послуги;

реєстрація права власності на майно;

інформаційна довідка з ДРРП;

кредити ВПО;

допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога при усиновленні дитини;

допомога на дитину одинокій матері або батьку;

будівельні послуги;

"єОселя";

повідомлення про пошкодження/знищене майно;

єВідновлення;

єВідновлення для бізнесу;

комплексна послуга про ремонтні роботи;

бронювання за сертифікатом;

міжнародний реєстр збитків;

витяг та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.

Відновленням займаються Національні інформаційні системи.

За словами Стефанішиної, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

Нагадаємо, в Україні запустять Єдиний реєстр домашніх тварин. Дані про котів, собак і тхорів, включаючи кличку та опис тварин, інформацію про вакцинацію та біостерилізацію, а також контакти власників і утримувачів, зберігатимуться там.

Також ми писали, що Росія здійснює кібератаки на енергетику України вже третій рік поспіль. Вони почалися ще в листопаді 2021 року і продовжуються до цього часу.