Кибератака на государственные реестры Украины — что произошло и какие услуги недоступны

Центр данных. Фото: Unsplash

В четверг, 19 декабря, государственные реестры Украины испытали крупнейшую за последнее время кибератаку, которая привела к временному прекращению работы многих важных государственных услуг. Поскольку основные реестры были закрыты, инцидент вызвал обеспокоенность общественности и власти.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие последствия кибератаки для Украины и когда ожидать восстановления государственных реестров.

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Какие последствия атаки

Сообщается, что в результате атаки была остановлена работа по меньшей мере трех основных реестров, имеющих критическое значение для граждан и бизнеса:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан — это реестр, содержащий информацию о рождении, браке, разводе и смерти граждан Украины.

Единственный государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей — это важный инструмент для бизнеса, поскольку позволяет проверить статус предприятий и предпринимателей.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременение — это база данных, отражающая права собственности на недвижимое имущество и имеющиеся обременения, такие как ипотека.

Народный депутат Украины Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE сообщила, что это не исключительный перечень потерянных реестров.

"Я не представляю себе, как можно было, чтобы дублированные ресурсы другим техническим способом, который должен обеспечить безопасность, тоже были уничтожены", — отмечает Южанина.

По ее словам, ответственность за ситуацию должны принять члены правительства, которые создали много реестров и объединили их.

Что известно о кибератаке

Стефанишина указывает, что атака была целенаправленной и указывает на русский след. По ее словам, злоумышленники пытались использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за границей.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что атаку совершили российские хакеры.

"Кибератаку на украинскую инфраструктуру осуществили хакерские группировки, связанные с ГРУ ГШ РФ", — сообщил Коваленко.

Какие услуги недоступны украинцам из-за кибератаки

Главный сервисный центр МВД сообщает, что вынужденно приостанавливает услуги по перерегистрации владельца авто.

"В связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров #СервисныеЦентрыМВД вынуждены приостановить предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о таких услугах:

по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦПАУ и через "Дію";

по договору дарения, мены, по наследству;

по договору лизинга, биржевой сделке;

выбраковка.

Поскольку приложение "Дія" не хранит личные данные, а подтягивает их из реестров, украинцам сейчас недоступны следующие услуги:

регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;

выписка из ЕГР;

регистрация ООО;

переход ООО на модельный устав;

строительные услуги;

бронирование работников;

перерегистрация авто;

брак онлайн;

актовые записи;

строительные услуги;

регистрация права собственности на имущество;

информационная справка по ДРРП;

кредиты ВПЛ;

помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу;

строительные услуги;

"єОселя";

уведомление о повреждении/уничтоженном имуществе;

єВідновлення;

єВідновлення для бизнеса;

комплексная услуга по ремонтным работам;

бронирование по сертификату;

международный реестр убытков;

выписка и повторная выдача свидетельств из ЗАГСа.

Восстановлением занимаются Национальные информационные системы.

По словам Стефанишиной, время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.

Напомним, в Украине запустят Единый реестр домашних животных. Данные о котах, собаках и хорьках, включая кличку и описание животных, информацию о вакцинации и биостерилизации, а также контакты владельцев и держателей, будут храниться там.

Также мы писали, что Россия осуществляет кибератаки на энергетику Украины уже третий год. Они начались еще в ноябре 2021 года и продолжаются по сей день.