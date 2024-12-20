Кибератака на государственные реестры Украины — что произошло и какие услуги недоступны

Госуслуги заблокированы — какие последствия кибератаки на реестры
В четверг, 19 декабря, государственные реестры Украины испытали крупнейшую за последнее время кибератаку, которая привела к временному прекращению работы многих важных государственных услуг. Поскольку основные реестры были закрыты, инцидент вызвал обеспокоенность общественности и власти.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие последствия кибератаки для Украины и когда ожидать восстановления государственных реестров.
Какие последствия атаки
Сообщается, что в результате атаки была остановлена работа по меньшей мере трех основных реестров, имеющих критическое значение для граждан и бизнеса:
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан — это реестр, содержащий информацию о рождении, браке, разводе и смерти граждан Украины.
- Единственный государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей — это важный инструмент для бизнеса, поскольку позволяет проверить статус предприятий и предпринимателей.
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременение — это база данных, отражающая права собственности на недвижимое имущество и имеющиеся обременения, такие как ипотека.
Народный депутат Украины Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE сообщила, что это не исключительный перечень потерянных реестров.
"Я не представляю себе, как можно было, чтобы дублированные ресурсы другим техническим способом, который должен обеспечить безопасность, тоже были уничтожены", — отмечает Южанина.
По ее словам, ответственность за ситуацию должны принять члены правительства, которые создали много реестров и объединили их.
Что известно о кибератаке
Стефанишина указывает, что атака была целенаправленной и указывает на русский след. По ее словам, злоумышленники пытались использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за границей.
Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что атаку совершили российские хакеры.
"Кибератаку на украинскую инфраструктуру осуществили хакерские группировки, связанные с ГРУ ГШ РФ", — сообщил Коваленко.
Какие услуги недоступны украинцам из-за кибератаки
Главный сервисный центр МВД сообщает, что вынужденно приостанавливает услуги по перерегистрации владельца авто.
"В связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров #СервисныеЦентрыМВД вынуждены приостановить предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца", — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о таких услугах:
- по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦПАУ и через "Дію";
- по договору дарения, мены, по наследству;
- по договору лизинга, биржевой сделке;
- выбраковка.
Поскольку приложение "Дія" не хранит личные данные, а подтягивает их из реестров, украинцам сейчас недоступны следующие услуги:
- регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;
- выписка из ЕГР;
- регистрация ООО;
- переход ООО на модельный устав;
- строительные услуги;
- бронирование работников;
- перерегистрация авто;
- брак онлайн;
- актовые записи;
- строительные услуги;
- регистрация права собственности на имущество;
- информационная справка по ДРРП;
- кредиты ВПЛ;
- помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- помощь при усыновлении ребенка;
- помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
- строительные услуги;
- "єОселя";
- уведомление о повреждении/уничтоженном имуществе;
- єВідновлення;
- єВідновлення для бизнеса;
- комплексная услуга по ремонтным работам;
- бронирование по сертификату;
- международный реестр убытков;
- выписка и повторная выдача свидетельств из ЗАГСа.
Восстановлением занимаются Национальные информационные системы.
По словам Стефанишиной, время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.
Напомним, в Украине запустят Единый реестр домашних животных. Данные о котах, собаках и хорьках, включая кличку и описание животных, информацию о вакцинации и биостерилизации, а также контакты владельцев и держателей, будут храниться там.
Также мы писали, что Россия осуществляет кибератаки на энергетику Украины уже третий год. Они начались еще в ноябре 2021 года и продолжаются по сей день.
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