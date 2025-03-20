Учасник бойових дій 2025 - нові пільги

Учасник бойових дій. Фото: Мінветеранів

Українські військові, які отримали статус "учасник бойових дій", мають право на безкоштовне лікування та безкоштовні ліки. Крім того, учасникам бойових дій надається знижка на сплату низки комунальних послуг.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Безкоштовні послуги для УБД

Учасники бойових дій мають право на цілу низку пільг, гарантованих державою.

Це, зокрема, пільги, які стосуються охорони здоров’я.

Так, військові зі статусом УБД можуть безкоштовно отримувати:

ліки та вироби медичного призначення за рецептом лікаря;

послуги зубопротезування;

санаторно-курортне лікування.

Знижки для учасників бойових дій

Також учасники бойових дій мають отримувати пільги на сплату комунальних послуг.

Так, до списку пільг входять:

75-процентна знижка на квартплату;

75-процентна знижка на користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами);

75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, для обігріву будинків без центрального опалення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть учасники бойових дій отримати від держави безкоштовне житло.

Додамо, ми повідомляли про те, чому частини заявок учасників бойових дій на отримання житлово-комунальних пільг.