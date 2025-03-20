Участник боевых действий 2025 - новые льготы

Статус УБД — какие льготы можно получить в 2025 году
Украинские военные, которые получили статус "участник боевых действий", имеют право на бесплатное лечение и бесплатные лекарства. Кроме того, участникам боевых действий предоставляется скидка на оплату ряда коммунальных услуг.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Бесплатные услуги для УБД
Участники боевых действий имеют право на целый ряд льгот, гарантированных государством.
Это, в частности, льготы, которые касаются здравоохранения.
Так, военные со статусом УБД могут бесплатно получать:
- лекарства и изделия медицинского назначения по рецепту врача;
- услуги зубопротезирования;
- санаторно-курортное лечение.
Скидки для участников боевых действий
Также участники боевых действий должны получать льготы на оплату коммунальных услуг.
Так, в список льгот входят:
- 75-процентная скидка на квартплату;
- 75-процентная скидка на пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами);
- 75-процентная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, для обогрева домов без центрального отопления.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли участники боевых действий получить от государства бесплатное жилье.
Добавим, мы сообщали о том, почему части заявок участников боевых действий на получение жилищно-коммунальных льгот.
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