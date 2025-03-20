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Статус УБД — какие льготы можно получить в 2025 году

20 марта 2025 05:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Участник боевых действий 2025 - новые льготы
Участник боевых действий. Фото: Минветеранов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские военные, которые получили статус "участник боевых действий", имеют право на бесплатное лечение и бесплатные лекарства. Кроме того, участникам боевых действий предоставляется скидка на оплату ряда коммунальных услуг.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Участники боевых действий имеют право на целый ряд льгот, гарантированных государством.

Это, в частности, льготы, которые касаются здравоохранения.

Так, военные со статусом УБД могут бесплатно получать:

  • лекарства и изделия медицинского назначения по рецепту врача;
  • услуги зубопротезирования;
  • санаторно-курортное лечение.

Скидки для участников боевых действий

Также участники боевых действий должны получать льготы на оплату коммунальных услуг.

Так, в список льгот входят:

  • 75-процентная скидка на квартплату;
  • 75-процентная скидка на пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами);
  • 75-процентная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, для обогрева домов без центрального отопления.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли участники боевых действий получить от государства бесплатное жилье.

Добавим, мы сообщали о том, почему части заявок участников боевых действий на получение жилищно-коммунальных льгот.

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