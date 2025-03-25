Льготы для УБД на работе — перечень

Удостоверение участника боевых действий. Фото: "АрмияInform"

Военнослужащие, получившие статус участника боевых действий, имеют право на льготы на рабочем месте. Это, в частности, дополнительный отпуск, преимущественное право на оставление на работе при сокращении или ряд выплат.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Льготы для УБД с отпусками

Участники боевых действий после увольнения из Вооруженных сил Украины и возвращения на работу будут иметь право на ряд льгот, обеспеченных государством.

Так, например, гражданин со статусом УБД имеет право выбрать удобное время для ежегодного оплачиваемого отпуска.

Кроме того, участник боевых действий может получить дополнительный отпуск с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году.

Рабочее место и выплаты для участников боевых действий

При сокращении количества работников или реорганизации предприятия именно участники боевых действий имеют преимущественное право на оставление на работе.

Кроме того, при временной нетрудоспособности гражданин с УБД имеет право на выплату в размере 100 процентов от средней заработной платы. Эта выплата начисляется независимо от стажа работы.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из участников боевых действий могут лишить льгот на коммуналку в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы на проезд на общественном транспорте получают участники боевых действий.