Льготы для участников боевых действий — право на внеочередное обслуживание

Удостоверение участника боевых действий. Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

Участники боевых действий имеют право на первоочередное обслуживание в различных учреждениях и организациях. Если же это невозможно, то УБД должны получить компенсацию от государства.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Телефонные льготы

Участники боевых действий имеют право на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов.

Причем цена на установку телефона также снижена — составляя 20% от общей стоимости основных работ и 50% от стоимости дополнительных работ.

Также абонплата за пользование квартирным телефоном для участников боевых действий уменьшена на 50%.

Первоочередное обслуживание

Кроме того, участники боевых действий имеют право на первоочередное обслуживание.

Это касается, в частности, обслуживания предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства.

Также заведения и учреждения, предоставляющие социальные услуги по уходу, также должны в первую очередь обслуживать именно участников боевых действий. В случае же невозможности этого — государство должно предоставить участнику боевых действий соответствующую компенсацию, возместив все расходы.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на работе предоставляются участникам боевых действий.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы на обучение имеет сам участник боевых действий и его дети.