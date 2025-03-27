Льготы для участников боевых действий — право на внеочередное обслуживание

Льготы для УБД — внеочередные услуги для воинов
Участники боевых действий имеют право на первоочередное обслуживание в различных учреждениях и организациях. Если же это невозможно, то УБД должны получить компенсацию от государства.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Телефонные льготы
Участники боевых действий имеют право на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов.
Причем цена на установку телефона также снижена — составляя 20% от общей стоимости основных работ и 50% от стоимости дополнительных работ.
Также абонплата за пользование квартирным телефоном для участников боевых действий уменьшена на 50%.
Первоочередное обслуживание
Кроме того, участники боевых действий имеют право на первоочередное обслуживание.
Это касается, в частности, обслуживания предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства.
Также заведения и учреждения, предоставляющие социальные услуги по уходу, также должны в первую очередь обслуживать именно участников боевых действий. В случае же невозможности этого — государство должно предоставить участнику боевых действий соответствующую компенсацию, возместив все расходы.
Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на работе предоставляются участникам боевых действий.
Добавим, мы сообщали о том, какие льготы на обучение имеет сам участник боевых действий и его дети.
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