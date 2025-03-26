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Пільги на навчання — на що має право УБД

26 березня 2025 05:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Пільги учасникам бойових дій - список
Посвідчення учасника бойових дій. Фото: "Вінниця.інфо"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Пільги на навчання розповсюджуються не тільки на безпосередніх учасників бойових дій, а і на їхніх дітей. Діти УБД мають право на низку пільг під час навчання аж до досягнення ними 23-річного віку.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Учасники бойових дій мають право на цілу низку пільг на навчання.

Ці пільги складають повноцінну державну цільову програма підтримки.

Державна підтримка стосується не тільки самих учасників бойових дій, а і їхніх дітей, які ще не досягнули 23-річного віку.

Оплата навчання, стипендія, гуртожиток

Державна цільова підтримка розповсюджується на процес здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Складається програма пільг для УБД та їхніх дітей з наступних пунктів:

  • повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
  • пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
  • соціальна стипендія;
  • безоплатне забезпечення підручниками;
  • безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;
  • безоплатне проживання в гуртожитку тощо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги на робочому місці можуть отримати учасники бойових дій.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги мають учасники бойових дій для проїзду на громадському транспорті.

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