Льготы участникам боевых действий - список

Льготы на обучение — на что имеет право УБД
Льготы на обучение распространяются не только на непосредственных участников боевых действий, но и на их детей. Дети УБД имеют право на ряд льгот во время обучения вплоть до достижения ими 23-летнего возраста.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Льготы для УБД и их детей
Участники боевых действий имеют право на целый ряд льгот на обучение.
Эти льготы составляют полноценную государственную целевую программа поддержки.
Государственная поддержка касается не только самих участников боевых действий, но и их детей, которые еще не достигли 23-летнего возраста.
Оплата обучения, стипендия, общежитие
Государственная целевая поддержка распространяется на процесс получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.
Состоит программа льгот для УБД и их детей из следующих пунктов:
- полная или частичная оплата обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальная стипендия;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ к сети Интернет, системам баз данных в учебных заведениях;
- бесплатное проживание в общежитии и тому подобное.
Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на рабочем месте могут получить участники боевых действий.
Добавим, мы сообщали о том, какие льготы имеют участники боевых действий для проезда на общественном транспорте.
Читайте Новини.LIVE!