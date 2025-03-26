Льготы участникам боевых действий - список

Удостоверение участника боевых действий. Фото: "Вінниця.інфо"

Льготы на обучение распространяются не только на непосредственных участников боевых действий, но и на их детей. Дети УБД имеют право на ряд льгот во время обучения вплоть до достижения ими 23-летнего возраста.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Льготы для УБД и их детей

Участники боевых действий имеют право на целый ряд льгот на обучение.

Эти льготы составляют полноценную государственную целевую программа поддержки.

Государственная поддержка касается не только самих участников боевых действий, но и их детей, которые еще не достигли 23-летнего возраста.

Оплата обучения, стипендия, общежитие

Государственная целевая поддержка распространяется на процесс получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

Состоит программа льгот для УБД и их детей из следующих пунктов:

полная или частичная оплата обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальная стипендия;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к сети Интернет, системам баз данных в учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии и тому подобное.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на рабочем месте могут получить участники боевых действий.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы имеют участники боевых действий для проезда на общественном транспорте.