Выплаты для участников боевых действий — ежегодные выплаты для УБД

Удостоверение участника боевых действий. Фото: hvylya.net

Согласно действующему законодательству, участники боевых действий в Украине имеют право на ежегодную единовременную выплату ко Дню Независимости. Размер и порядок выплаты определяет Кабинет министров Украины.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Выплата УБД раз в год

Участники боевых действий имеют право на дополнительные единовременные выплаты — в частности, один раз в год, в День Независимости.

К главному государственному празднику участники боевых действий получают выплату в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины.

Доплата к пенсии участников боевых действий

Кроме того, участники боевых действий имеют право на дополнительную выплату к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию или государственной социальной помощи, которую начисляют вместо пенсии.

Размер этой выплаты составляет 25 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Напомним, мы ранее писали о том, какие услуги предоставляются участникам боевых действий вне очереди.

Добавим, мы сообщали о том, на какие льготы имеют участники боевых действий на рабочем месте.