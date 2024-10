Канье Вест и Джастин Бибер пытались разоблачить преступления P. Diddy в клипах.

Американский рэпер и продюсер P. Diddy. Фото: Reuters

Скандал вокруг арестованного продюсера P. Diddy не утихает. Кроме расследования и фактов, от которых кружится голова, в сети вспыхнули теории заговоров. Одна из них о рэппере Канье Веста и певце Джастине Бибере. Артисты в своих старых клипах словно намекают на скрытый преступный мир, разворачивающийся на "белых вечеринках" знаменитого продюсера.

Редакция Новини.LIVE продолжает рассказывать вам пикантные детали скандала.

Читайте также:

Канье Вест и Джастин Бибер пытались разоблачить P. Diddy

В сети предполагают, что американcкие селебрити уже давно пытались рассказать миру всю правду о "белых" вечеринках. Люди заметили сокровенные смыслы в клипах, ссылки на большую кровать и старцев, готовых платить за "ресторанную еду".

Старцы в клипе Yummy Джастина Бибера. Фото: скриншот

Канье Вест показал "белые вечеринки" в клипе Famous

Американский рэпер Канье Вест, ныне имеющий сомнительную репутацию, еще восемь лет назад выпустил песню Famous. Однако безумный успех принес не сам трек, а клип к нему. Артиста прозвали гением, ведь он практически повторил картину американского художника Винсента Дезидерио "Сон". Однако сейчас эта видео-работа воспринимается иначе.

Канье Вест положил в одну кровать мировых звезд — Тейлор Свифт, Ким Кардашьян, Дональда Трампа, Джорджа Буша-младшего, Анну Винтур и Кейтлин Дженнер. Он сам спал рядом с ними, совершенно голый. Скорее всего, в видео не настоящие знаменитости, а их восковые фигуры.

В сети полагают, что на самом деле на создание клипа вдохновил Веста не портретист, а именно "белые вечеринки" P. Diddy. Все эти артисты и политики там бывали, вероятно приобщались и к интимным продолжениям вечера. Канье четко заявляет, через чью кровать лежит путь к успеху.

Клип Канье Веста Famous. Фото: скриншот

Джастин Бибер заявил об изнасиловании в клипе Yummy

Певец Джастин Бибер еще в 15 лет стал "проектом" продюсера P. Diddy. Он был его наставником и человеком, с которым он проводил время за закрытыми дверями.

В клипе Бибер молод и полон сил, впрочем, уже не стремится к высотам. Он поет о том, что его семья желала разбогатеть, но певец уже дал, что сумел. Цена за этот успех была для него слишком высокой.

В сети убеждены, что Джастин в свое время мог быть жертвой P. Diddy. Подсказки на такой вывод люди нашли в клипе. Они убеждены, что репер играется словами, чтобы передать шифр.

Клип Yummy Джастина Бибера. Фото: скриншот

Фраза You got that yummy созвучна You got the young me, что означает то, что певца смогли "приобрести молодым". Также мы видим намеки и на "белые вечеринки". Бибер заходит в ресторан через черный ход, внутри играют подростки-музыканты, а за столами отвратительные старцы.

Это как символ эскорта. Также на столе присутствует голубой торт, олицетворяющий педофилию. А на тарелке после трапезы остается только фото Джастина в подростковом возрасте.

Клип Yummy Джастина Бибер раскрывает преступления P. Diddy. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали о сериалах, в которых намекали на преступления P. Diddy. Также писали, что произошло с рэпером, в чем его обвиняют и при чем здесь "белые вечеринки".