Канье Вест и Джастин Бибер пытались разоблачить преступления P. Diddy в клипах.

Канье Вест и Джастин Бибер годами намекали на преступления P. Diddy — шокирующие клипы
Скандал вокруг арестованного продюсера P. Diddy не утихает. Кроме расследования и фактов, от которых кружится голова, в сети вспыхнули теории заговоров. Одна из них о рэппере Канье Веста и певце Джастине Бибере. Артисты в своих старых клипах словно намекают на скрытый преступный мир, разворачивающийся на "белых вечеринках" знаменитого продюсера.
Редакция Новини.LIVE продолжает рассказывать вам пикантные детали скандала.
Канье Вест и Джастин Бибер пытались разоблачить P. Diddy
В сети предполагают, что американcкие селебрити уже давно пытались рассказать миру всю правду о "белых" вечеринках. Люди заметили сокровенные смыслы в клипах, ссылки на большую кровать и старцев, готовых платить за "ресторанную еду".
Канье Вест показал "белые вечеринки" в клипе Famous
Американский рэпер Канье Вест, ныне имеющий сомнительную репутацию, еще восемь лет назад выпустил песню Famous. Однако безумный успех принес не сам трек, а клип к нему. Артиста прозвали гением, ведь он практически повторил картину американского художника Винсента Дезидерио "Сон". Однако сейчас эта видео-работа воспринимается иначе.
Канье Вест положил в одну кровать мировых звезд — Тейлор Свифт, Ким Кардашьян, Дональда Трампа, Джорджа Буша-младшего, Анну Винтур и Кейтлин Дженнер. Он сам спал рядом с ними, совершенно голый. Скорее всего, в видео не настоящие знаменитости, а их восковые фигуры.
В сети полагают, что на самом деле на создание клипа вдохновил Веста не портретист, а именно "белые вечеринки" P. Diddy. Все эти артисты и политики там бывали, вероятно приобщались и к интимным продолжениям вечера. Канье четко заявляет, через чью кровать лежит путь к успеху.
Джастин Бибер заявил об изнасиловании в клипе Yummy
Певец Джастин Бибер еще в 15 лет стал "проектом" продюсера P. Diddy. Он был его наставником и человеком, с которым он проводил время за закрытыми дверями.
В клипе Бибер молод и полон сил, впрочем, уже не стремится к высотам. Он поет о том, что его семья желала разбогатеть, но певец уже дал, что сумел. Цена за этот успех была для него слишком высокой.
В сети убеждены, что Джастин в свое время мог быть жертвой P. Diddy. Подсказки на такой вывод люди нашли в клипе. Они убеждены, что репер играется словами, чтобы передать шифр.
Фраза You got that yummy созвучна You got the young me, что означает то, что певца смогли "приобрести молодым". Также мы видим намеки и на "белые вечеринки". Бибер заходит в ресторан через черный ход, внутри играют подростки-музыканты, а за столами отвратительные старцы.
Это как символ эскорта. Также на столе присутствует голубой торт, олицетворяющий педофилию. А на тарелке после трапезы остается только фото Джастина в подростковом возрасте.
Напомним, мы рассказывали о сериалах, в которых намекали на преступления P. Diddy. Также писали, что произошло с рэпером, в чем его обвиняют и при чем здесь "белые вечеринки".
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