Отказ в воинских частях — куда ТЦК должен отправить мобилизованного

Мобилизованные граждане Украины. Фото: "Україна молода"

Если военнообязанного гражданина мобилизовали, и при этом не могут найти ему воинскую часть, он имеет право подать иск в суд. Вернуться на работу же такой гражданин может только после того, как в ТЦК отменят приказ о его мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который сообщил, что после мобилизации представители ТЦК возят его по разным воинским частям, но ни одна не согласилась принять этого мобилизованного по состоянию здоровья.

Он поинтересовался, имеет ли право ТЦК отправить его домой, и может ли он вернуться на работу или получить зарплату за те дни, когда был вынужден ездить в поисках места службы.

"С Вашего работодателя требовать зарплату не получится, потому что Вы были мобилизованы и отправлены в воинскую часть для прохождения военной службы, а значит к нему претензий нет", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Вместе с тем, гражданин может вернуться на рабочее место, но для этого нужно получить соответствующий документ в ТЦК.

"Относительно документов, которые у Вас требуют на работе, то Вы должны требовать от ТЦК отмены приказа о мобилизации. Этот документ и сможете подать работодателю", — отметил Айвазян.

Судебный иск из-за неудачных поисков воинской части

Юрист также подтвердил, что в такой ситуации гражданин может подать в суд на действия ТЦК и других государственных структур.

"Также это может быть иск в суд о возмещении морального вреда, поскольку при мобилизации человек должен попасть в воинскую часть и нести службу, а не "кататься" по всей Украине по требованиям ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат подчеркнул, что это не проблема гражданина — искать себе воинскую часть, это должны сделать соответствующие военные структуры.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли отправить на фронт без подготовки в учебном центре.

Добавим, мы сообщали о том, кому из военных не нужно проходить курс подготовки в УЦ ВСУ.