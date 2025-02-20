Затримання групою оповіщення ТЦК - яких військовозобов'язаних не мають права затримувати

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Затримання групою оповіщення ТЦК можливе, коли військовозобов’язаний громадянин порушив якісь правила військового обліку, за що і був поданий у розшук. Відповідно, якщо громадянин виконав усі норми військового обліку — затримувати його не мають права.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Кого можуть затримати групи оповіщення ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи усіх військовозобов’язаних громадян може затримувати група оповіщення ТЦК та доставляти до приміщення територіального центру комплектування.

Затримання відбувається співробітниками Національної поліції, які перебувають у складі групи оповіщення від територіального центру комплектування.

Безпосередніми причинами затримання є порушення громадянами правил військового обліку, зокрема, неоновлення військово-облікових даних, непроходження ВЛК та ін.

Коли затримання є незаконним

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи питання громадянина, пояснив, кого група оповіщення ТЦК не може затримувати.

"Якщо Ви не в розшуку, то не бачу підстави для того, аби Вас затримувати", — підкреслив юрист.

Він наголосив, що у випадку, коли військовозобов’язаний громадянин вчасно пройшов військово-лікарську комісію та оновив військово-облікові дані — підстав його затримувати немає.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законним є затримання групою оповіщення ТЦК громадянина, який проходить військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, як коректно має відбуватися затримання військовозобов’язаного громадянина працівниками ТЦК.