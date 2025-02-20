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Кого не имеет права задерживать группа оповещения ТЦК

20 февраля 2025 14:42
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Задержание группой оповещения ТЦК - каких военнообязанных не имеют права задерживать
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Задержание группой оповещения ТЦК возможно, когда военнообязанный гражданин нарушил какие-то правила воинского учета, за что и был подан в розыск. Соответственно, если гражданин выполнил все нормы воинского учета — задерживать его не имеют права.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, всех ли военнообязанных граждан может задерживать группа оповещения ТЦК и доставлять в помещение территориального центра комплектования.

Задержание происходит сотрудниками Национальной полиции, которые находятся в составе группы оповещения от территориального центра комплектования.

Непосредственными причинами задержания являются нарушения гражданами правил воинского учета, в частности, необновление военно-учетных данных, непрохождение ВВК и др.

Когда задержание является незаконным

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя вопрос гражданина, объяснил, кого группа оповещения ТЦК не может задерживать.

"Если Вы не в розыске, то не вижу основания для того, чтобы Вас задерживать", — подчеркнул юрист.

Он отметил, что в случае, когда военнообязанный гражданин вовремя прошел военно-врачебную комиссию и обновил военно-учетные данные — оснований его задерживать нет.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли задержание группой оповещения ТЦК гражданина, который проходит военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, как корректно должно происходить задержание военнообязанного гражданина работниками ТЦК.

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