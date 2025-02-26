Відмова у військових частинах — куди ТЦК має відправити мобілізованого

Мобілізовані громадяни України. Фото: "Україна молода"

Якщо військовозобов’язаного громадянина мобілізували, та при цьому не можуть знайти йому військову частину, він має право подати позов до суду. Повернутися на роботу ж такий громадянин може лише після того, як у ТЦК скасують наказ про його мобілізацію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який повідомив, що після мобілізації представники ТЦК возять його по різних військових частинах, але жодна не погодилася прийняти цього мобілізованого за станом здоров’я.

Він поцікавився, чи має право ТЦК відправити його додому, і чи може він повернутися на роботу чи отримати зарплату за ті дні, коли був вимушений їздити у пошуках місця служби.

"З Вашого роботодавця вимагати зарплатню не вийде, бо Ви були мобілізовані та відправлені до військової частини для проходження військової служби, а отже до нього претензій немає", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Разом з тим, громадянин може повернутися на робоче місце, але для цього потрібно отримати відповідний документ у ТЦК.

"Щодо документів, які в Вас вимагають на роботі, то Ви повинні вимагати від ТЦК скасування наказу про мобілізацію. Цей документ і зможете подати до роботодавця", — зазначив Айвазян.

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Юрист також підтвердив, що у такій ситуації громадянин може подати до суду на дії ТЦК та інших державних структур.

"Також це може бути позов до суду про відшкодування моральної шкоди, оскільки при мобілізації людина повинна потрапити до військової частини та нести службу, а не "кататись" по всій Україні за вимогами ТЦК", — підкреслив Айвазян.

Адвокат наголосив, що це не проблема громадянина — шукати собі військову частину, це мають зробити відповідні військові структури.

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