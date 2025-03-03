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Цены на землю в Украине бьют рекорды — что происходит

3 марта 2025 12:15
Катерина Балаева - редактор
Цены на землю выросли в 4,5 раза: результаты земельных аукционов
Земельный участок. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Последняя неделя февраля стала свидетелем значительного оживления на рынке сельскохозяйственных земель Украины. Аукционы, проведенные "Земельным банком" через систему "Prozorro.Продажи", продемонстрировали впечатляющие результаты, в частности значительный рост цен на землю.

Как сообщает пресс-служба "Земельного банка", за последнюю неделю февраля через систему "Prozorro.Продажи" прошло 18 аукционов, во время которых:

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  • выставлено на торги: 2890 гектаров земли;
  • общая стоимость аренды: 45 миллионов гривен;
  • возможный экономический эффект (с НДС): 54 миллиона гривен;
  • средняя стоимость субаренды за гектар: 15 582 грн;
  • рост цены: в 4,5 раза от начальной ставки;
  • количество предложений от участников: 79.

Самые горячие лоты

Среди всех земельных участков особое внимание привлек самый большой и самый дорогой участок, расположенный в Николаевской области.

Характеристики лота:

  • площадь: 1186,2 га;
  • количество участников: 5;
  • начальная цена: значительно ниже финальной;
  • цена продажи: 16 миллионов гривен;
  • цена за гектар: 13 500 грн.

Такие высокие результаты подтверждают значительный спрос на государственные земли среди аграрного бизнеса.

Почему цены на землю так стремительно выросли

Эксперты называют несколько ключевых факторов, повлекших такой скачок стоимости.

  • Высокая конкуренция среди аграриев — 79 предложений на 18 торгов свидетельствуют об активной борьбе за ресурсы.
  • Прозрачная система аукционов — открытый формат торгов в Prozorro.Продажи позволяет избежать коррупционных схем.
  • Дефицит качественных земельных участков — аграрный бизнес заинтересован в долгосрочной аренде перспективных территорий.
  • Растущая доходность агросектора — фермеры готовы платить больше, чтобы получить стабильный доход.

Что это означает для рынка земли

Рост цен на землю имеет несколько важных последствий. Во-первых, это увеличение доходов государственного бюджета, что позволяет направлять средства на развитие других секторов экономики. Во-вторых, это стимулирование развития аграрного сектора, поскольку аграрии получают доступ к новым землям для расширения производства. В-третьих, это содействие прозрачности и открытости рынка земли, что уменьшает риски коррупции и злоупотреблений.

Однако, важно отметить, что рост цен на землю может иметь и негативные последствия. Например, это может усложнить доступ к земле для малых и средних аграриев, которые не имеют достаточно средств для участия в аукционах. Поэтому важно разработать механизмы поддержки таких аграриев, чтобы обеспечить равный доступ к земельным ресурсам.

Таким образом, последние земельные торги еще раз доказали эффективность прозрачной аукционной системы. Цены продолжают расти, а конкуренция между арендаторами только усиливается. Очевидно, что тенденция к увеличению стоимости земли сохранится и в дальнейшем.

Напомним, в Украине уже более трех лет функционирует рынок земли, где каждый может осуществить покупку или продажу земельного участка. Для безопасности сделки необходимо проверить право собственности на землю. В Украине существует несколько простых и бесплатных способов сделать это.

Согласно украинскому законодательству, каждый гражданин имеет право на бесплатное получение земельного участка. Однако, отсутствие единого онлайн-ресурса затрудняет поиск свободных земель. Для этого необходимо использовать Публичную кадастровую карту или отправлять официальные запросы в соответствующие органы.

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