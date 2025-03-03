Цены на землю выросли в 4,5 раза: результаты земельных аукционов

Земельный участок. Фото: Freepik

Последняя неделя февраля стала свидетелем значительного оживления на рынке сельскохозяйственных земель Украины. Аукционы, проведенные "Земельным банком" через систему "Prozorro.Продажи", продемонстрировали впечатляющие результаты, в частности значительный рост цен на землю.

Как сообщает пресс-служба "Земельного банка", за последнюю неделю февраля через систему "Prozorro.Продажи" прошло 18 аукционов, во время которых:

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выставлено на торги: 2890 гектаров земли;

общая стоимость аренды: 45 миллионов гривен;

возможный экономический эффект (с НДС): 54 миллиона гривен;

средняя стоимость субаренды за гектар: 15 582 грн;

рост цены: в 4,5 раза от начальной ставки;

количество предложений от участников: 79.

Самые горячие лоты

Среди всех земельных участков особое внимание привлек самый большой и самый дорогой участок, расположенный в Николаевской области.

Характеристики лота:

площадь: 1186,2 га;

количество участников: 5;

начальная цена: значительно ниже финальной;

цена продажи: 16 миллионов гривен;

цена за гектар: 13 500 грн.

Такие высокие результаты подтверждают значительный спрос на государственные земли среди аграрного бизнеса.

Почему цены на землю так стремительно выросли

Эксперты называют несколько ключевых факторов, повлекших такой скачок стоимости.

Высокая конкуренция среди аграриев — 79 предложений на 18 торгов свидетельствуют об активной борьбе за ресурсы.

Прозрачная система аукционов — открытый формат торгов в Prozorro.Продажи позволяет избежать коррупционных схем.

Дефицит качественных земельных участков — аграрный бизнес заинтересован в долгосрочной аренде перспективных территорий.

Растущая доходность агросектора — фермеры готовы платить больше, чтобы получить стабильный доход.

Что это означает для рынка земли

Рост цен на землю имеет несколько важных последствий. Во-первых, это увеличение доходов государственного бюджета, что позволяет направлять средства на развитие других секторов экономики. Во-вторых, это стимулирование развития аграрного сектора, поскольку аграрии получают доступ к новым землям для расширения производства. В-третьих, это содействие прозрачности и открытости рынка земли, что уменьшает риски коррупции и злоупотреблений.

Однако, важно отметить, что рост цен на землю может иметь и негативные последствия. Например, это может усложнить доступ к земле для малых и средних аграриев, которые не имеют достаточно средств для участия в аукционах. Поэтому важно разработать механизмы поддержки таких аграриев, чтобы обеспечить равный доступ к земельным ресурсам.

Таким образом, последние земельные торги еще раз доказали эффективность прозрачной аукционной системы. Цены продолжают расти, а конкуренция между арендаторами только усиливается. Очевидно, что тенденция к увеличению стоимости земли сохранится и в дальнейшем.

Напомним, в Украине уже более трех лет функционирует рынок земли, где каждый может осуществить покупку или продажу земельного участка. Для безопасности сделки необходимо проверить право собственности на землю. В Украине существует несколько простых и бесплатных способов сделать это.

Согласно украинскому законодательству, каждый гражданин имеет право на бесплатное получение земельного участка. Однако, отсутствие единого онлайн-ресурса затрудняет поиск свободных земель. Для этого необходимо использовать Публичную кадастровую карту или отправлять официальные запросы в соответствующие органы.