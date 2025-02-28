Як перевірити право власності на земельну ділянку в Україні в 2025 році

Земельні ділянки. Фото: Freepik

Ринок землі в Україні працює вже понад три роки, і кожен охочий може купити або продати земельну ділянку. Однак перед угодою важливо перевірити право власності, щоб уникнути ризиків. В Україні є кілька способів зробити це швидко та безкоштовно.

Як пояснила юристка Любов Полішкевич, найпростіший спосіб перевірити власність на землю — це аналіз документів.

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Якщо є державний акт на землю, інформаційна довідка, свідоцтво про спадщину, свідоцтво про право власності і в них зазначений кадастровий номер, то варто скористатися електронним сервісом Держгеокадастру. У реєстрі можна знайти інформацію про ділянку та її власника.

"Якщо відомості в реєстрі збігаються з вашими документами, додаткових перевірок не потрібно. Але якщо кадастровий номер у реєстрі відсутній, слід звернутися до землевпорядної організації для встановлення меж земельної ділянки", — зазначила Полішкевич.

Результатом цієї процедури стане витяг із Державного земельного кадастру з присвоєним кадастровим номером.

Якщо кадастровий номер змінився

Іноді кадастровий номер у реєстрі може не збігатися з тим, що вказаний у документах. У такому разі потрібно звернутися до Держгеокадастру та замовити лист-роз’яснення про зміну номера. Після цього у ЦНАП можна зареєструвати право власності на новий кадастровий номер.

Якщо номер залишився незмінним, достатньо подати документи до ЦНАПу для реєстрації права власності.

Що робити, якщо ділянка приватизована давно

Власники земельних ділянок, які отримали землю ще у 90-х роках та мають "червоний" або "жовтий" державний акт, можуть зіткнутися з проблемою відсутності кадастрового номера.

У такій ситуації необхідно звернутися до землевпорядників і замовити послугу встановлення меж земельної ділянки. Це дозволить уникнути можливих конфліктів із сусідами та проблем із реєстрацією права власності.

Якщо земельна ділянка входить у пай

Особливу увагу слід приділити власникам земельних паїв. Якщо у вас є документи про право на земельну частку (пай), але немає державного акту чи іншого документа з кадастровим номером, потрібно звернутися до місцевої ради та виділити земельну ділянку в натурі.

Ця процедура обов’язкова, оскільки після 1 січня 2028 року власники невитребуваних паїв, які не оформили право власності, вважатимуться такими, що відмовилися від земельної ділянки.

Таким чином, перевірити право власності на землю в Україні можна через:

електронний реєстр Держгеокадастру (за кадастровим номером),

землевпорядну організацію (якщо номер відсутній або змінився),

ЦНАП (для реєстрації права власності).

Завчасна перевірка допоможе уникнути проблем із покупкою землі та оформленням права власності.

Як повідомлялось, ринок сільськогосподарських земель в Україні продовжує розвиватися. У лютому 2025 року, незважаючи на сезонне зниження активності, середня ціна гектара землі зросла до 54 805 гривень.

Нагадаємо, українське законодавство надає громадянам можливість безоплатно отримати землю, однак пошук вільних ділянок ускладнюється відсутністю єдиного онлайн-ресурсу. Для пошуку необхідно використовувати Публічну кадастрову карту або надсилати офіційні запити до відповідних органів.