Коли і чому держава може вилучити вашу земельну ділянку

Земельна ділянка. Фото: Pexels

Право приватної власності — одна з ключових гарантій прав громадян. Однак законодавство передбачає виняткові випадки, коли земельна ділянка може бути вилучена державою. Це явище називається примусовим відчуженням і здійснюється виключно з мотивів суспільної необхідності.

Як роз’яснює "Земельний фонд", законодавство визначає суспільну необхідність як виключну потребу, що обумовлена загальнодержавними або громадськими інтересами. Тобто вилучення землі можливе лише у випадках, коли її використання в інший спосіб є критично важливим для суспільства.

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Примусове вилучення передбачає, що власник може бути позбавлений своєї землі незалежно від власної згоди. Однак такий крок можливий тільки за рішенням суду та за умови повного попереднього відшкодування вартості землі.

В яких випадках можливе вилучення землі

Законодавство чітко регламентує перелік підстав, за яких земельна ділянка може бути вилучена у приватного власника. Це може статися для розміщення таких об’єктів:

інфраструктури національної безпеки та оборони;

транспортної та енергетичної інфраструктури (дороги, мости, електростанції, аеропорти тощо);

об’єктів, пов’язаних із видобутком корисних копалин загальнодержавного значення;

природно-заповідного фонду;

кладовищ.

Окремо закон передбачає можливість примусового відчуження, якщо протягом шести місяців не вдалося досягти згоди щодо викупу землі. Тоді держава має право звернутися до суду для ухвалення рішення про вилучення.

Як відбувається процес відчуження землі

Процес примусового вилучення передбачає кілька етапів:

держава або орган місцевого самоврядування ухвалює рішення про викуп землі для суспільних потреб;

протягом шести місяців власнику пропонують добровільно продати ділянку;

якщо домовленості не досягнуто, розпочинається судовий процес;

суд ухвалює рішення про примусове вилучення;

власнику виплачують компенсацію відповідно до ринкової вартості землі.

Важливо розуміти, що держава не може вилучати землю без належного правового обґрунтування. Суд оцінює не тільки відповідність законодавчим нормам, а й альтернативні варіанти розташування об’єкта, щоб мінімізувати порушення прав громадян.

Чи можна уникнути вилучення землі

Якщо ваша земельна ділянка потрапила у зону суспільної необхідності, запобігти її вилученню майже неможливо. Однак ви маєте право на чесну оцінку вартості землі та отримання відповідної компенсації. У разі незгоди з оцінкою можна звернутися до суду для її перегляду.

Примусове відчуження — це крайній захід, який застосовується лише у виняткових випадках. Законодавчі обмеження та судовий контроль слугують гарантією від свавільного вилучення землі, що дозволяє захистити права громадян.

Як повідомлялось, укладання договору оренди землі вимагає особливої уваги, оскільки навіть дрібні деталі можуть мати значні наслідки для орендодавця. Щоб захистити свої права, необхідно ретельно вивчити кожен пункт договору.

Зазначимо також, багато українців прагнуть отримати земельну ділянку безкоштовно, що є законним правом. Однак, через відсутність автоматизованої системи, пошук вільної землі ускладнюється. Для цього необхідно самостійно перевіряти Публічну кадастрову карту або надсилати офіційні запити до відповідних органів.