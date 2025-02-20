П’ять ключових положень договору оренди землі, які потребують уваги орендодавця

Земельна ділянка. Фото: olx.ua

Укладення договору оренди землі — це важливий і відповідальний процес, адже навіть незначні зміни можуть призвести до серйозних наслідків для орендодавця. Щоб уникнути ризиків та забезпечити свої інтереси, важливо уважно ознайомитися з усіма пунктами договору.

"Земельний фонд України" склав 5 найбільш важливих положень договору оренди землі, на які слід звернути особливу увагу перед його підписанням.

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Момент набуття чинності договору

У деяких договорах оренди землі після 2013 року можна зустріти формулювання, що договір набуває чинності з моменту його державної реєстрації. Це може бути оманливим для орендодавців, адже дійсно чинність договору не залежить від реєстрації.

Важливо знати, що з 2013 року оренда землі не потребує реєстрації, а саме право оренди фіксується в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тому дата закінчення строку договору повинна обчислюватися від дати його підписання сторонами.

Порядок повідомлення про продаж землі

Згідно з чинним законодавством, орендар має переважне право на купівлю земельної ділянки в разі її продажу. Однак закон також передбачає, що орендодавець повинен повідомити орендаря про намір продати землю.

У договорах часто є умови, згідно з якими орендодавець зобов'язаний направити письмове повідомлення орендарю за кілька місяців до продажу.

Втім, згідно з статтею 9 Закону України "Про оренду землі", такі питання регулюються не орендодавцем, а нотаріусом, що здійснює реєстрацію угоди.

Умови розірвання договору

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку без належних підстав не допускається. Однак на практиці орендодавці часто стикаються з необхідністю припинити угоду до закінчення строку її дії.

Для того, щоб убезпечити себе від непередбачених ситуацій, важливо прописати чіткі підстави для розірвання договору в односторонньому порядку, якщо це необхідно. Це може бути, наприклад, у разі порушення умов договору орендарем.

Індексація орендної плати

Згідно з чинним законодавством, орендна плата за землю повинна коригуватися з урахуванням інфляції, якщо інше не передбачено договором. Орендодавцю важливо звернути увагу на цей момент і визначити, чи буде орендна плата індексуватися, чи залишатиметься сталою протягом усього терміну оренди.

Якщо в договорі не прописано жодних умов щодо індексації, орендодавець може отримувати плату без урахування інфляції.

Зміна власника земельної ділянки

Часто при продажу земельної ділянки або у разі переходу права власності на землю через спадкування виникає потреба змінити умови договору оренди. В таких випадках важливо, щоб в договорі було чітко прописано, що перехід права власності не є підставою для зміни умов договору чи його припинення.

Це дозволить уникнути ситуацій, коли нові власники землі намагаються розірвати договір через невигідні умови оренди.

Залишаючи без уваги навіть на перший погляд незначні пункти договору оренди землі, орендодавець може опинитися в складній ситуації. Підписуючи договір, важливо врахувати усі нюанси та передбачити можливі ризики. Орендодавець має чітко розуміти, що саме він підписує і які наслідки може мати той чи інший пункт договору для його майбутніх інтересів.

Раніше ми розповідали, хто зобов'язаний сплачувати земельний податок, на яких умовах та хто має право на звільнення. Адже він є обов'язковим платежем для власників земельних ділянок, що регулюється Податковим кодексом. Цей податок входить до складу податку на майно та сплачується щорічно. Кошти від земельного податку використовуються для розвитку місцевої інфраструктури та забезпечення соціальних потреб громади.

Також зазначимо, що за умови воєнного стану в Україні питання приватизації землі та нерухомості є особливо важливим. Через зміни в законодавстві та правові обмеження багато громадян не впевнені, чи можуть вони узаконити свої права на землю та житло. Це питання потребує чіткого розуміння законодавства та процедури оформлення документів.