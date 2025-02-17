Земельний податок в Україні 2025: хто платить, а хто звільнений

Земельна ділянка. Фото: dim.riа

Земельний податок в Україні є важливою частиною системи оподаткування, яка регулюється Податковим кодексом України. Це обов'язковий платіж, що входить до складу податку на майно та сплачується у вигляді земельного податку або орендної плати за ділянки державної та комунальної власності.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, хто зобов'язаний сплачувати цей податок, на яких умовах та хто має право на звільнення.

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Хто є платниками земельного податку

Сплачувати земельний податок зобов'язані:

власники земельних ділянок та земельних часток (паїв);

користувачі земельних ділянок, які отримали їх на законних підставах.

Об'єктами оподаткування виступають земельні ділянки у власності чи користуванні, а також земельні частки (паї), що належать фізичним або юридичним особам.

Як визначається база оподаткування

База оподаткування встановлюється залежно від нормативної грошової оцінки землі. Якщо така оцінка проведена, застосовується коефіцієнт індексації.

Для ділянок, які не мають оцінки, розрахунок базується на нормативній оцінці одиниці площі ріллі в межах області.

Хто визначає ставки земельного податку

Оскільки земельний податок належить до місцевих податків, ставки встановлюють органи місцевого самоврядування. Рішення щодо розмірів ставок ухвалюється щорічно до 15 липня.

Податкові органи, своєю чергою, надсилають платникам повідомлення до 1 липня поточного року.

Які ставки земельного податку діють у 2025 році

Для ділянок із проведеною нормативною оцінкою встановлюються такі граничні ставки:

не більше 3% від нормативної оцінки — загальна ставка;

до 1% — для земель загального користування;

від 0,3% до 1% — для сільськогосподарських угідь;

до 0,1% — для лісових земель.

Для земель без нормативної оцінки:

не більше 5% від оцінки ріллі по області;

від 0,3% до 5% — для сільськогосподарських угідь;

до 0,1% — для лісових земель.

Хто звільняється від сплати земельного податку

Відповідно до статті 281 Податкового кодексу України, від сплати земельного податку звільняються такі категорії громадян:

особи з інвалідністю I та II групи;

багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років);

пенсіонери за віком;

ветерани війни та особи, прирівняні до них за законом;

громадяни, постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

власники земельних ділянок, які передали землю в оренду платникам єдиного податку четвертої групи.

На які земельні ділянки поширюється звільнення

Пільгове звільнення діє в межах таких граничних норм:

до 2 га — для особистого селянського господарства;

до 0,25 га — для будівництва будинку у селі (0,15 га у селищі, 0,10 га у місті);

до 0,10 га — для дачного будівництва;

до 0,01 га — для індивідуального гаража;

до 0,12 га — для ведення садівництва.

Зазначимо, війна в Україні кардинально вплинула на ринок нерухомості, змінивши пріоритети українців. У 2024 році спостерігається значний інтерес до купівлі землі, що перевищує попит на житло в 1,5 рази. Це свідчить про те, що земля стає більш привабливим активом для інвесторів та громадян у сучасних умовах.

Також ми повідомляли, що в умовах воєнного стану питання приватизації землі та нерухомості в Україні набуло особливої актуальності. Через правові обмеження та зміни в законодавстві, багато громадян не впевнені, чи можуть вони узаконити свої права на землю та житло. Це питання потребує чіткого розуміння законодавства та процедури оформлення документів.