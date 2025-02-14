Купівля землі в Україні під час війни: чому це вигідніше за житло

Земельна ділянка. Фото: olx

Війна в Україні внесла значні корективи в усі сфери життя, зокрема й на ринок нерухомості. Попри поступове відновлення, українці демонструють чіткі переваги у виборі між землею та житлом.

Згідно з даними Опендатабот, у 2024 році українці купували землю в 1,5 раза частіше, ніж житло.

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Цифри говорять самі за себе

За даними Міністерства юстиції, у 2024 році нотаріуси засвідчили 452 217 договорів купівлі-продажу нерухомості. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, але все ще на 28% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

З цієї кількості договорів 60% стосуються земельних ділянок, що становить 273 тисячі угод. Це значно перевищує кількість угод щодо купівлі-продажу квартир та будинків, яких було укладено 178 тисяч.

Кількість угод з нерухомістю. Графіка: Опендатабот

Земля — вибір українців

Зростання попиту на землю є очевидним. Купівля-продаж земельних ділянок за рік зріс на 18%. Хоча цей показник ще не досяг рівня 2021 року, коли було укладено 306 тисяч подібних договорів, тенденція до зростання є безсумнівною.

Житло поки що не в пріоритеті

На відміну від землі, інтерес до житла залишається низьким. За рік кількість угод щодо купівлі-продажу квартир та будинків збільшилася лише на 3%. Цей показник все ще в 1,8 раза нижчий за рівень 2021 року.

Іпотека як шанс

Попри загальне зниження інтересу до житла, українці стали частіше звертатися до іпотечного кредитування. За рік кількість іпотечних угод зросла на 14%, досягнувши майже 13 тисяч.

Значний вплив на відновлення попиту на квартири під виплату мала державна програма "єОселя". За її допомогою у 2024 році було оформлено 70% іпотек на житло, що становить 8,5 тисяч угод.

Кількість іпотек. Графіка: Опендатабот

Чому українці обирають землю

Є кілька ключових причин, чому попит на землю перевищує попит на житло:

Відносна безпека інвестицій. У нестабільні часи земля є менш ризикованим активом, ніж нерухомість у містах, які можуть піддаватися обстрілам.

У нестабільні часи земля є менш ризикованим активом, ніж нерухомість у містах, які можуть піддаватися обстрілам. Перспектива будівництва. Багато українців планують звести власні будинки у більш безпечних регіонах або ж купують ділянки для ведення бізнесу.

Багато українців планують звести власні будинки у більш безпечних регіонах або ж купують ділянки для ведення бізнесу. Менше фінансових зобов’язань. Земельні ділянки часто дешевші за квартири або будинки, а отже, їх можна купувати без залучення кредитів.

Земельні ділянки часто дешевші за квартири або будинки, а отже, їх можна купувати без залучення кредитів. Розвиток сільського господарства. Земля стає вигідною інвестицією для підприємців, які планують вести фермерську діяльність або комерційне будівництво.

Ринок нерухомості в Україні поступово відновлюється, але війна внесла свої корективи. Українці надають перевагу землі, вважаючи її більш надійним та перспективним вкладенням. Житло, хоча й підтримується програмами іпотечного кредитування, поки що не користується таким попитом, як земля.

Зазначимо, тема приватизації земельних ділянок під час війни оповита численними міфами та хибними уявленнями. Дехто вважає, що якщо на ділянці вже зведено будинок, то земля автоматично належить власнику. Інші переконані, що у воєнний період оформлення нерухомості неможливе.

Як повідомлялось, ціна на сільськогосподарські землі в Україні залежить від багатьох факторів, таких як регіон, якість ґрунту та попит. У 2025 році найдорожчі земельні ділянки знаходяться в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, тоді як найдешевші — у Миколаївській, Донецькій та Луганській.