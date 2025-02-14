Покупка земли в Украине во время войны: почему это выгоднее жилья

Земельный участок. Фото: olx

Война в Украине внесла значительные коррективы во все сферы жизни, в том числе и на рынок недвижимости. Несмотря на постепенное восстановление, украинцы демонстрируют четкие преимущества в выборе между землей и жильем.

Согласно данным Опендатабот, в 2024 году украинцы покупали землю в 1,5 раза чаще, чем жилье.

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Цифры говорят сами за себя

По данным Министерства юстиции, в 2024 году нотариусы заверили 452 217 договоров купли-продажи недвижимости. Это на 12% больше, чем в 2023 году, но все еще на 28% меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Из этого количества договоров 60% касаются земельных участков, что составляет 273 тысячи сделок. Это значительно превышает количество сделок по купле-продаже квартир и домов, которых было заключено 178 тысяч.

Количество сделок с недвижимостью. Графика: Опендатабот

Земля — выбор украинцев

Рост спроса на землю очевиден. Купля-продажа земельных участков за год выросла на 18%. Хотя этот показатель еще не достиг уровня 2021 года, когда было заключено 306 тысяч подобных договоров, тенденция к росту несомненна.

Жилье пока не в приоритете

В отличие от земли, интерес к жилью остается низким. За год количество сделок по купле-продаже квартир и домов увеличилось лишь на 3%. Этот показатель все еще в 1,8 раза ниже уровня 2021 года.

Ипотека как шанс

Несмотря на общее снижение интереса к жилью, украинцы стали чаще обращаться к ипотечному кредитованию. За год количество ипотечных сделок выросло на 14%, достигнув почти 13 тысяч.

Значительное влияние на восстановление спроса на квартиры в выплату имела государственная программа "еОселя". С ее помощью в 2024 году было оформлено 70% ипотек на жилье, что составляет 8,5 тысяч сделок.

Количество ипотек. Графика: Опендатабот

Почему украинцы выбирают землю

Есть несколько ключевых причин, почему спрос на землю превышает спрос на жилье:

Относительная безопасность инвестиций. В нестабильные времена земля является менее рискованным активом, чем недвижимость в городах, которые могут подвергаться обстрелам.

В нестабильные времена земля является менее рискованным активом, чем недвижимость в городах, которые могут подвергаться обстрелам. Перспектива строительства. Многие украинцы планируют возвести собственные дома в более безопасных регионах или же покупают участки для ведения бизнеса.

Многие украинцы планируют возвести собственные дома в более безопасных регионах или же покупают участки для ведения бизнеса. Меньше финансовых обязательств. Земельные участки часто дешевле квартир или домов, а значит, их можно покупать без привлечения кредитов.

Земельные участки часто дешевле квартир или домов, а значит, их можно покупать без привлечения кредитов. Развитие сельского хозяйства. Земля становится выгодной инвестицией для предпринимателей, которые планируют вести фермерскую деятельность или коммерческое строительство.

Рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается, но война внесла свои коррективы. Украинцы предпочитают землю, считая ее более надежным и перспективным вложением. Жилье, хотя и поддерживается программами ипотечного кредитования, пока не пользуется таким спросом, как земля.

Отметим, тема приватизации земельных участков во время войны окутана многочисленными мифами и заблуждениями. Некоторые считают, что если на участке уже построен дом, то земля автоматически принадлежит владельцу. Другие убеждены, что в военный период оформление недвижимости невозможно.

Как сообщалось, цена на сельскохозяйственные земли в Украине зависит от многих факторов, таких как регион, качество почвы и спрос. В 2025 году самые дорогие земельные участки находятся в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, тогда как самые дешевые — в Николаевской, Донецкой и Луганской.