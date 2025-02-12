Приватизація землі під час війни: які ділянки можна оформити

Земельна ділянка. Фото: Рexels

Питання приватизації земельних ділянок під час війни викликає безліч міфів і непорозумінь. Багато хто вважає, що якщо будинок уже стоїть на землі, то ділянка автоматично є його власністю. Інші впевнені, що у воєнний час оформлення нерухомості взагалі неможливе.

Адвокат Роман Сімутін детально пояснив, яку землю можна приватизувати під час воєнного стану.

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За словами правозахисника, приватизація землі під час воєнного стану дозволена, але є важливі нюанси. Закон забороняє безоплатну приватизацію державних та комунальних земель, якщо вони вільні від забудови або раніше не передавалися у користування.

Водночас оформити право власності можна у таких випадках:

Якщо на ділянці розташований житловий будинок (але не самовільна забудова).

Якщо землю надали у користування до 1 січня 2002 року (наприклад, за рішенням сільради чи колгоспу).

Приватизація прибудинкової території

Громадяни можуть оформити у власність земельну ділянку, на якій стоїть їхній житловий будинок, за такими нормами:

у місті — до 10 соток;

у селищах — до 15 соток;

у селах — до 25 соток.

Якщо будинок зведено законно, право власності на нього підтверджується документами. Проте якщо будинок ще не введений в експлуатацію — його потрібно легалізувати через Державну інспекцію архітектури та містобудування.

Чому приватизація землі важлива

Якщо нерухомість не оформлена офіційно, її власник не має можливості:

продати;

подарувати;

передати у спадок;

узаконити будівництво;

отримати компенсацію у разі знищення через війну.

У разі смерті власника спадкоємці можуть довести право на нерухомість через суд, але якщо земля не оформлена, її можна втратити назавжди.

Як спростили приватизацію землі

Раніше для приватизації потрібно було отримати дозвіл на розробку технічної документації. Тепер це необов’язково, якщо:

На ділянці розташований житловий будинок.

Земля вже має кадастровий номер.

Процедура приватизації спрощеним шляхом

Відразу треба звернутися до землевпорядника — він виїжджає на місце, готує технічну документацію.

Присвоєння кадастрового номера та отримання витягу.

Затвердження місцевою радою (сільською, міською тощо).

Реєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Раніше процес тривав до 6 місяців, тепер — лише кілька місяців.

Приватизація землі — не лише юридична формальність, а й гарантія права на нерухомість. Це дозволяє повністю розпоряджатися майном, убезпечити себе від втрати власності та передати її у спадок. Навіть у воєнний час процес оформлення можливий і значно спрощений.

Зазначимо, неоформлена земельна ділянка може стати причиною конфліктів, особливо якщо власник не зареєстрував свої права згідно із законом. У такому випадку, інша людина, наприклад, сусід, може скористатися цим та претендувати на приватизацію ділянки через "набувальну давність". Щоб уникнути подібних ситуацій, необхідно своєчасно подбати про оформлення права власності на землю.

Нагадаємо також, що у 2025 році земельний податок в Україні залишається обов'язковим для більшості власників та користувачів землі. Проте, деякі категорії громадян можуть бути звільнені від сплати цього податку, якщо вони відповідають певним критеріям, встановленим законом.