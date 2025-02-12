Приватизация земли во время войны: какие участки можно оформить

Земельный участок. Фото: Рexels

Вопрос приватизации земельных участков во время войны вызывает множество мифов и недоразумений. Многие считают, что если дом уже стоит на земле, то участок автоматически является его собственностью. Другие уверены, что в военное время оформление недвижимости вообще невозможно.

Адвокат Роман Симутин подробно объяснил, какую землю можно приватизировать во время военного положения.

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По словам правозащитника, приватизация земли во время военного положения разрешена, но есть важные нюансы. Закон запрещает бесплатную приватизацию государственных и коммунальных земель, если они свободны от застройки или ранее не передавались в пользование.

В то же время оформить право собственности можно в следующих случаях:

Если на участке расположен жилой дом (но не самовольная застройка).

Если землю предоставили в пользование до 1 января 2002 года (например, по решению сельсовета или колхоза).

Приватизация придомовой территории

Граждане могут оформить в собственность земельный участок, на котором стоит их жилой дом, по следующим нормам:

в городе — до 10 соток;

в поселках — до 15 соток;

в селах — до 25 соток.

Если дом построен законно, право собственности на него подтверждается документами. Однако если дом еще не введен в эксплуатацию — его нужно легализовать через Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.

Почему приватизация земли важна

Если земля не оформлена официально, ее владелец не имеет возможности:

продать;

подарить;

передать по наследству;

узаконить строительство;

получить компенсацию в случае уничтожения из-за войны.

В случае смерти владельца наследники могут доказать право на недвижимость через суд, но если земля не оформлена, ее можно потерять навсегда.

Как упростили приватизацию земли

Раньше для приватизации нужно было получить разрешение на разработку технической документации. Теперь это необязательно, если:

На участке расположен жилой дом.

Земля уже имеет кадастровый номер.

Процедура приватизации упрощенным путем

Сразу надо обратиться к землеустроителю — он выезжает на место, готовит техническую документацию.

Присвоение кадастрового номера и получение выписки.

Утверждение местным советом (сельским, городским и т.д.).

Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Ранее процесс длился до 6 месяцев, теперь — всего несколько месяцев.

Приватизация земли — не только юридическая формальность, но и гарантия права на недвижимость. Это позволяет полностью распоряжаться имуществом, обезопасить себя от потери собственности и передать ее по наследству. Даже в военное время процесс оформления возможен и значительно упрощен.

Отметим, неоформленный земельный участок может стать причиной конфликтов, особенно если владелец не зарегистрировал свои права по закону. В таком случае, другой человек, например, сосед, может воспользоваться этим и претендовать на приватизацию участка через "приобретательную давность". Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо своевременно позаботиться об оформлении права собственности на землю.

Напомним также, что в 2025 году земельный налог в Украине остается обязательным для большинства владельцев и пользователей земли. Однако, некоторые категории граждан могут быть освобождены от уплаты этого налога, если они соответствуют определенным критериям, установленным законом.