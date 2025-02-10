Вартість землі в Україні у 2025 році: де найдорожчі паї

Земельні ділянки. Фото: Freepik

Вартість сільськогосподарської землі в Україні значно варіюється залежно від регіону, якості ґрунту та попиту. Найдорожчі паї у 2025 році залишаються в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, тоді як найдешевші — у Миколаївській, Донецькій та Луганській. Попри загальне зниження вартості землі, ринок залишається активним, а правильний підхід до купівлі-продажу гарантує безпечну та законну угоду.

З моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель у 2021 році українці отримали можливість продавати та купувати паї. Спочатку право на угоди мали лише фізичні особи, а з 1 січня 2024 року до процесу долучилися і юридичні особи. Важливою умовою залишалося те, що ціна продажу землі не могла бути нижчою за її нормативно-грошову оцінку (НГО), яка діятиме щонайменше до 2030 року.

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Як формується ціна на сільськогосподарську землю

Нормативно-грошова оцінка залежить від капіталізованого рентного доходу, тобто якості ґрунтів, рівня врожайності та інших економічних показників. Традиційно найдорожча земля розташована в центральній частині України, оскільки тут найродючіші чорноземи.

За даними Опендатабот, станом на 2025 рік середня ціна сільськогосподарської землі в Україні становить 48 622 грн за гектар, що нижче, ніж у попередні роки. Ця тенденція зумовлена зниженням попиту та кількості укладених угод.

Де найдорожчі паї у 2025 році

В Івано-Франківській області гектар землі у 2025 році коштує найдорожче — 122 663 грн. На другому місці знаходиться Львівська область із ціною 101 633 грн за гектар. Тернопільська область також входить до трійки лідерів, де середня вартість сягає 101 813 грн.

Висока ціна також у Запорізькій області — 88 154 грн, Хмельницькій — 77 111 грн за гектар та Закарпатській — 66 687 грн. У Київській області земля коштує 74 840 грн за гектар.

Вартість землі в інших регіонах України

У Волинській області ціна гектара становить 58 036 грн, у Дніпропетровській — 39 278 грн. Земля на Донеччині коштує 34 204 грн за гектар, тоді як у Житомирській області її середня вартість — 48 011 грн. У Кіровоградській області гектар коштує 47 296 грн, у Полтавській — 57 152 грн, у Рівненській — 61 413 грн, а в Сумській — 47 454 грн.

На Миколаївщині ціна землі значно нижча — лише 28 077 грн за гектар. В Одеській області земля оцінюється у 40 423 грн за гектар, у Харківській — 37 601 грн, у Херсонській — 39 168 грн.

Як купити землю: ключові моменти

Придбати земельну ділянку можна через спеціалізовані платформи, електронні торги або безпосередньо у власника. Усі розрахунки здійснюються виключно у безготівковій формі, а нотаріус має право перевірити походження коштів.

Перед купівлею важливо перевірити документи на землю, зокрема:

витяг із Державного земельного кадастру;

документ, що підтверджує право власності;

відсутність обтяжень чи арештів.

Продаж землі оформлюється нотаріусом, який засвідчує договір та вносить зміни до Державного реєстру речових прав. Крім того, орендар земельної ділянки має переважне право на її купівлю, і якщо власник проігнорує це право, угода може бути визнана недійсною в судовому порядку.

Нагадаємо, у 2025 році порядок нарахування орендної плати має деякі особливості, про які варто знати землевласникам та орендарям. Адже орендна плата за землю є важливим джерелом надходжень для місцевих бюджетів. Її нарахування та сплата регулюються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Зазначимо, багато українців мріють про власний земельний куточок, де можна збудувати дім, посадити сад або просто відпочивати на природі. Держава надає громадянам можливість здійснити цю мрію, пропонуючи приватизацію земельних ділянок. Проте, цей процес, незважаючи на законодавче регулювання, має свої нюанси та можливі труднощі.